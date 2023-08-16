Медведев посидел в «Хищнике» и потрогал трофеи НАТО: кадры с «Армии-2023»

Фото: Павел Бедняков/РИА НОВОСТИ

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев 16 августа посетил военно-технический форум «Армия-2023».

Экс-президент России прибыл на выставку на третий день ее проведения. Медведев осмотрел новинки отечественной техники, посидел в новом российском вездеходе «Хищник». Однако особое внимание зампред Совбеза уделил экспозиции трофейной техники.

Западному оружию уделено особо место на выставке. В ходе украинского контрнаступления в руки российских военных попали десятки образцов военной техники, которой союзники Киева щедро снабжали ВСУ.

«Нашим людям очень важно посмотреть на то, как выглядит западная техника», — сказал Медведев.