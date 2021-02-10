16+

Рубрики

Медиа

Архив

Россия

Дмитрий Маликов оценил награждение российских конькобежцев под Чайковского

16:30, 10 февраля 2021 17
Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Певец Дмитрий Маликов поддержал решение проводить церемонию награждения под музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского в случае побед российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.


Это величественная музыка, которую знает весь мир. И, безусловно, это олицетворение торжества, красоты, разума, храбрости, мужества и всего того лучшего, что есть в русском характере. Я поддерживаю такой выбор. Музыка Чайковского интернациональна и популярна, это просто колоссальный бренд, один из самых громких брендов России, — заявил Маликов.

Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российских конькобежцев, лишённых права выступать с национальным флагом и гимном, на чемпионатах мира будут награждать под музыку Петра Чайковского. Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил для этой миссии музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1.

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
News.ru в соцсетях
Загрузка...
Новости СМИ2
Все фотогалереи

Все видео