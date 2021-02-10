Дмитрий Маликов оценил награждение российских конькобежцев под Чайковского

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Чтобы обезопасить свой автомобиль в период снегопадов, не стоит парковаться рядом с деревьями и шаткими конструкциями — под тяжестью снега они могут обломиться и повредить автомобиль. Об этом в беседе с NEWS.ru рассказала эксперт по автомобилям портала drom.ru Ирина Зверкова.

Лучше не ставить автомобиль под скатами крыш, с которых может также сходить снег. Уже после снегопада лучше очищать машину щёткой, так как скребок вредит лакокрасочному покрытию. И, конечно, выходить на...