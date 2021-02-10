Дмитрий Маликов оценил награждение российских конькобежцев под Чайковского

Певец Дмитрий Маликов поддержал решение проводить церемонию награждения под музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1 Петра Чайковского в случае побед российских спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Об этом он сообщил в беседе с NEWS.ru.
Это величественная музыка, которую знает весь мир. И, безусловно, это олицетворение торжества, красоты, разума, храбрости, мужества и всего того лучшего, что есть в русском характере. Я поддерживаю такой выбор. Музыка Чайковского интернациональна и популярна, это просто колоссальный бренд, один из самых громких брендов России, — заявил Маликов.
Ранее NEWS.ru сообщал о том, что российских конькобежцев, лишённых права выступать с национальным флагом и гимном, на чемпионатах мира будут награждать под музыку Петра Чайковского. Международный союз конькобежцев (ISU) утвердил для этой миссии музыкальный фрагмент из концерта для фортепиано с оркестром № 1.