«Не хотел слазить с дерева»: силовик рассказал о задержании под Брянском Для задержания одного из предполагаемых террористов спилили дерево

Фото: ЦОС ФСБ РФ

Силовикам пришлось спилить дерево, на которое залез один из предполагаемых террористов, сообщает Telegram-канал WarGonzo со ссылкой на участника операции по задержанию. Подозреваемый в теракте в «Крокус Сити Холле» игнорировал требования слезть с дерева.

Квадрокоптеры подняли — нашли короче. Один <...> на дереве сидит, залез, <...>, не хотел слазить, <...>. Дерево спилили, короче, упал он оттуда, — рассказал участник операции по задержанию.

Этот задержанный попался силовикам почти сразу после того, как удалось остановить машину, в которой ехали преступники. Один из предполагаемых террористов при этом был ликвидирован на месте, другие успели сбежать. Автор канала отметил, что подозреваемых ловили силами бойцов Ленинградского военного округа, «Ахмата» и ЦСН ФСБ.

Машину, проходящую по ориентировке, засекли сотрудники ГИБДД, после чего открыли по ней огонь, ликвидировав одного из террористов. Остальные разбежались по лесу, и на их поиски выдвинулись силовики. Одного из злоумышленников удалось найти почти сразу — он залез на дерево, его и обнаружили, — пишет WarGonzo.

Ранее были опубликованы данные другого задержанного — 19-летнего Мухаммадсобира Файзова, его ранили в глаз, из-за чего у него не закрывается веко. Задержанного доставили на операцию в стационар в Брянской области. Предполагается, что мужчина вместе с подельниками хотел скрыться на территории Украины, автомобиль был остановлен неподалеку от государственной границы.