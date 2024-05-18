Для Украины наступают критические часы: новости СВО на вечер 18 мая

Фото: МО Украины

В скором времени для Украины наступят критические часы из-за продвижения Вооруженных сил России в Харьковской области, сообщает испанская газета El Pais. По мнению авторов публикации, после начала российского наступления конфликт перешел в новую фазу. В материале газеты подчеркивается, что президент Украины Владимир Зеленский даже отменил поездки в Испанию и Португалию.

Главные новости о том, что произошло в зоне обострения к утру 18 мая, читайте в материале NEWS.ru.

ПВО сбила четыре авиабомбы ВСУ в Белгородской области

Российские средства ПВО сбили четыре авиабомбы Hammer и две противорадарные ракеты HARM в небе над Белгородской областью, сообщили в Минобороны России. В западной части Черного моря и на реке Днепр также были уничтожены два катера украинских военных. За минувшие сутки системы ПВО сбили 37 украинских беспилотников, ракету «Точка-У» и 21 снаряд РСЗО различных типов.

Южная группировка войск улучшила положение по переднему краю, ВСУ потеряли за сутки более 690 военнослужащих, один танк, пять БМП и шесть автомобилей. В зоне действий российской группировки «Север» Украина потеряла до 150 бойцов, в то время как подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи. В битве с бойцами «Востока» были нейтрализованы до 155 украинских солдат.

Фото: МО Украины

Что сейчас происходит в зоне СВО

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Старица в Харьковской области, сообщило Минобороны РФ. По информации ведомства, на данном участке работают подразделения группировки войск «Север». В настоящее время они продолжают продвигаться вглубь обороны противника, добавили в МО РФ.

Логистические центры Вооруженных сил Украины поражены в ночь на 18 мая в Одесской области, сообщили в силовых структурах. Других подробностей не сообщалось. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе российских военных по аэродрому и промзоне в городе Миргороде Полтавской области. Он утверждает, что в районе аэродрома наблюдалась сильная детонация, прогремели как минимум два взрыва. Лебедев уточнил, что проехать в район, где произошли взрывы, могут лишь те, кто там работает или прописан, на блокпостах введен усиленный контроль. Минобороны РФ эту информацию также не комментировало.

Лебедев также заявил о серии ударов российской армии по складам ракетного топлива Павлоградского химического завода, расположенного в Днепропетровской области Украины. По его словам, на территории завода произошел взрыв. Минобороны РФ также не комментировало эти данные.

Фото: МО РФ

Франция направит на Украину разведчиков

Франция начала формировать и готовить новое разведывательное подразделение для отправки на Украину, сообщил корреспондент радиостанции RTL Готье Делон-Бугар. По его данным, такие специалисты уже были задействованы в учениях НАТО и Эстонии и могут поддержать наступательные операции ВСУ.

Выпуск украинских летчиков, прошедших переобучение управлению американскими истребителями F-16, планируется уже в мае этого года, заявил представитель национальной гвардии штата Аризона. По его словам, речь идет о первом курсе пилотов.

Зеленский заявил, что ВСУ нужно порядка 120–130 истребителей F-16 для достижения паритета с российской армией. Глава государства уточнил, что вместо F-16 подойдут и другие современные самолеты западного производства.

Депутаты бундестага в партии канцлера Олафа Шольца СДПГ считают возможным обеспечить защиту неба над Украиной с территории стран НАТО. Член комитета парламента по обороне Джо Вайнгартен счел недостаточным поставлять Украине системы ПВО и ракеты к ним. По его словам, ресурсы украинской ПВО можно было бы использовать более эффективно, если бы ракетные комплексы НАТО прикрывали западную часть Украины.

В Курской области погиб мирный житель при атаке ВСУ

Беспилотник ВСУ атаковал в Курской области автомобиль коммунального предприятия, что привело к гибели одного сотрудника, сообщил врио губернатора региона Алексей Смирнов. Врачи скорой помощи оказали всю необходимую помощь еще одному сотруднику, который в результате атаки получил осколочные ранения, добавил он.

В Белгороде прогремело несколько взрывов. Это произошло после запуска сирены ракетной опасности. Взрывы раздались на центральной площади города. Глава региона Вячеслав Гладков в 12:18 по мск предупредил, что в области запущена РО. Он призвал граждан спрятаться в помещениях без окон.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В США предрекли масштабное наступление ВС России

Успешное продвижение ВС России под Харьковом может предварять крупное российское наступление, пишет The Wall Street Journal. Все происходящее сейчас на Харьковском направлении можно считать только «прелюдией», отмечает издание. Авторы подчеркивают, что настоящей целью ВС России может быть распыление сил противника, испытывающего нехватку в живой силе и технике.

Северная часть населенного пункта Липцы в Харьковской области располагает важными высотами, откуда просматривается ряд направлений в зоне СВО, в связи с этим ВСУ перебросили в это село спецназ и опытные расчеты БПЛА, писал Telegram-канал «Осведомитель». Авторы канала уточнили, что российские военные в случае закрепления на этой высоте могут продолжить операцию на западном направлении от села, а также наносить удары в районе дамбы Травянского водохранилища.

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