Для участников СВО внедрили особую медицинскую программу Мурашко: участники СВО смогут пройти репродуктивную диспансеризацию

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ВС РФ в зоне СВО

Участники СВО после демобилизации могут пройти оценку репродуктивного здоровья, сообщил ТАСС министр здравоохранения России Михаил Мурашко. Он подчеркнул, что подобная диспансеризация доступна для всех россиян.

Для участников СВО у нас специально также проводится диспансеризация по возвращению, после демобилизации. Поэтому, конечно, они вовлечены, — сказал Мурашко.

Ранее член Общественной палаты Екатерина Колотовкина предложила создать в России банк спермы участников СВО. По ее словам, это стало бы моральной поддержкой для россиянок, ожидающих своих мужчин с фронта, а также реальной возможностью для дальнейшего продолжения рода. Колотовкина пояснила, что бойцы могли бы сдавать сперму во время отпусков или на базе военных учреждений. Она предложила сделать процедуру бесплатной для курсантов военных училищ, солдат срочной службы и тех, кто заключает контракт с Минобороны.

Весной стало известно, что в Ханты-Мансийском автономном округе будет создан банк спермы для бездетных участников специальной военной операции на Украине. Уполномоченный по правам человека в Югре Наталья Стребкова отметила, что это имеет большое значение для продолжения рода военных и данная инициатива уже готовится к запуску на федеральных площадках.