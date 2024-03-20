Для связи с пропавшими шахтерами на руднике «Пионер» пробурят скважину

Фото: t.me/OrlovAmur

У спасателей до сих пор нет связи с 13 шахтерами, оказавшимися под завалами на руднике «Пионер», написал в Telegram-канале губернатор Амурской области Василий Орлов. Он добавил, что поэтому было решено пробурить скважину на месте инцидента.

Связь с горнякaми на шaхте по-прежнему отсутствует. Приняли решение к ним бурить сквaжину по рекомендaции специaлистов из Кузбaссa. Дaже если проход не выведет нa людей, в него можно будет опустить кaмеру, чтобы оценить обстaновку и проложить линии связи, — пояснил Орлов.

По его данным, за минувшие сутки было расчищено 90 метров завала, постоянно ведется откачка воды и пульпы. Глава региона сообщила также, что в Новокузнецке сейчас готовят к отправке на место ЧС три мощных насоса.

По словам Орлова, работам спасателей мешают ограниченное пространство и постоянная подпитка водой. Для манипуляций без опасности для жизни требуются серьезные усилия, констатировал глава региона.

В МЧС России сообщили, что из Кузбасса на самолете Ил-76 направились в Зейск 30 горноспасателей, шахтовых специалистов и инженеров. Борт везет необходимое оборудование.

Тaкже нa борту имеется aвaрийно-спaсaтельное оснaщение: шлaмовые нaсосы, гидрaвлическое и пневмaтическое оборудовaние, приборы рудничного контроля, прибор «видеоглaз», который опускaется нa глубину до 300 метров и позволяет обследовaть недоступные местa горных вырaботок, — уточнило ведомство.

Сейчас на месте происшествия работает более 200 спасателей. Помощь оказывают специалисты из Нерюнгри, Хабаровска, Приморья и Кузбасса.

Обвал горных пород на золотодобывающем руднике «Пионер» в Амурской области произошел 18 марта. Под землей застряли 13 шахтеров. О ситуации на разрезе президенту РФ Владимиру Путин доложили глава МЧС Александр Куренков и Василий Орлов. Глава государства дал указания применять все возможные меры для спасения горняков, находящихся под завалами на шахте «Пионерская».