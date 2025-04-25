«Для понтов»: военэксперт предостерег от ответа на атаки СБУ в духе Израиля Военэксперт Онуфриенко: ответ РФ на теракты СБУ в духе Израиля не даст эффекта

Фото: NEWS.ru

На месте взрыва в Балашихе

Российским спецслужбам после гибели генерал-лейтенанта Генштаба ВС РФ в Балашихе не стоит уподобляться Киеву и устраивать на Украине ответные атаки, выразил мнение в беседе с NEWS.ru военный эксперт Михаил Онуфриенко. Он провел параллель между такими операциями и действиями Израиля и отметил, что к положительному эффекту они не приводят.

Уподобляться противнику и действовать в ответ в духе израильских спецслужб сейчас — совершенно бессмысленное занятие. Израильтяне это делают «для понтов», что ни к каким положительным эффектам ни разу не привело. Сколько они где-то кого-то ни взрывали и ни уничтожали — как-то в Израиле спокойнее не стало, — отметил эксперт.

По словам Онуфриенко, России в целом не выгодны «силовые действия» в отношении украинских чиновников и высокопоставленных офицеров.

Потому что набор идиотов, которые на Украине присутствуют во власти, и то, как они грызутся между собой, нужно всячески оберегать и сохранять. Ибо любое вмешательство в этот процесс извне послужит только их объединению перед лицом общего врага, а так они благополучно грызут друг друга без всякого нашего вмешательства. Поэтому нет, этому процессу мешать не надо, — добавил он.

Ранее стало известно о гибели замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВС России Ярослава Москалика в результате взрыва автомобиля в Балашихе. Следственный комитет России сообщил о возбуждении уголовного дела по ст. 105, ст. 222.1 УК РФ (убийство, незаконный оборот взрывчатых веществ). Telegram-канал «Архангел спецназа» связал трагедию с попытками Киева повлиять на ход переговоров по урегулированию украинского конфликта.