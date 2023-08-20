«Для нас это ничто»: заслуженный летчик об отправке 42 F-16 на Украину Генерал Попов: 42 истребителя F-16 не обеспечат ВСУ преимуществом

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Поставки на Украину 42 истребителей F-16 не обеспечат ВСУ преимуществом против нескольких воздушных армий ВС РФ, сообщил NEWS.ru заслуженный военный летчик России, генерал-майор в отставке Владимир Попов. Более того, по словам офицера, Киеву понадобятся опытные пилоты, подготовка которых может затянуться на долгие месяцы.

42 самолета — два авиационных полка, для нас это почти ничто. Что такое два полка против нескольких воздушных армий, которые развернуты на территории России? Для них даже такое количество техники много не решит в оперативно-тактическом отношении, и все-таки подготовка пилотов займет длительное время, — сказал Попов.

Он уточнил, что в идеальных условиях переучить летчика реально за три месяца, но с учетом меняющихся погодных условий и других факторов этот процесс может затянуться и на 1,5 года. Дело в том, что у хорошего летчика должно быть не менее тысячи часов налета. Если же пилоты ВСУ пройдут ускоренный курс, то станут легкой мишенью для российских средств ПВО.

Ранее сообщалось, что американская администрация разрешила Дании и Нидерландам поставлять Украине истребители F-16 из собственного авиапарка. Как уточнил глава датского МИД Ларс Лекке Расмуссен, ведомство получило «дружественное письмо» от госсекретаря США Энтони Блинкена, которое фактически стало ответом на запрос о передаче Киеву самолетов.

20 августа в Нидерланды приехал президент Украины Владимир Зеленский. Он провел переговоры с премьер-министром Марком Рютте, после чего сообщил, что Киев получит по меньшей мере 42 истребителя F-16.