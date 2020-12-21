Для магазинов утвердили новые санитарно-эпидемиологические требования

https://static.news.ru/photo/ef6ca776-43a0-11eb-af89-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление, устанавливающее новые санитарно-эпидемиологические требования для магазинов и рынков. Они будут действовать с 1 января 2021 года до 1 января 2027 года.

Утвердить санитарно-эпидемиологические правила СП 2.3.6.3668–20 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям деятельности торговых объектов и рынков, реализующих пищевую продукцию, — говорится в постановлении, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Новые требования разработаны для предотвращения возникновения и распространения инфекционных и неинфекционных заболеваний при реализации продуктов. Документ включает в себя 11 пунктов, среди которых: требования к размещению торговых объектов, организация в них водоснабжения, водоотведения, отопления, вентиляции, кондиционирования и освещения, требования к оборудованию, инвентарю и посуде, к перевозке, приёму, размещению и условиям хранения пищевой продукции.

Роспотребнадзор, в частности, вводит новые требования в отношении продуктов, упавших на пол, — их продавать теперь нельзя. Кроме того, запрещается взвешивать продукты на весах без упаковки, а также переливать жидкие продукты из тары покупателя в общую магазинную посуду. Также вводится запрет на торговлю надрезанными и разрезанными арбузами, дынями и тыквами.

Как писал NEWS.ru ранее, столичный Роспотребнадзор усилил COVID-контроль в общественных местах города в предновогодние дни. Сообщение об этом появилось на сайте надзорного ведомства. Согласно ему, решение было принято в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. При этом в ведомстве отметили, что на данный момент «ситуация находится на контроле».

Глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк ранее сообщил, что ТЦ и магазинам рекомендовано увеличить силы для контроля за соблюдением антикоронавирусных требований, а также обязательно соблюдать все санитарные условия.