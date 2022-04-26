«Для людей изменений нет»: Глава СПР о создании единого социального фонда Глава СПР Рязанский: создание единого Социального фонда не повлияет на жизнь россиян

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в беседе с NEWS.ru отметил, что создание единого фонда пенсионного и социального страхования никак не скажется на жизни россиян, но упростит ряд управленческих структур. Он подчеркнул, что никаких новых социальных пособий после объединения двух госструктур ждать не стоит, так как новый фонд будет выполнять те же функции, которые выполняли ПФР и ФСС по отдельности.

Для людей изменений никаких нет, возможно меньше хождений по различным инстанциям, а всё остальное останется на прежнем уровне с точки зрения объединения двух фондов, новый фонд будет выполнять те же функции, которые выполняли оба фонда порознь, никаких новых социальных пособий не будет, — объяснил Рязанский.

По его словам, проект объединения двух фондов в первую очередь сделает проще процесс управления организациями за счёт сокращения аппарата и оптимизации расходов. Он отметил, Председатель Союза пенсионер отметил, что идея об объединении госструктур в единый Социальный фонд давно «витала в воздухе», поэтому не стоит считать эти изменения радикальными.

Я думаю, что речь идёт об упрощении управленческих процедур, чтобы был один фонд, а не два, один платёж через налоговую систему <...>. Это чисто упрощение управленческого процесса, сокращение аппарата с целью, может быть, оптимизировать расходы. Это не радикальные изменения, эти идеи давным-давно витают в воздухе, — добавил он.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минтруду подготовить и представить в правительство график разработки и принятия нормативных актов для реализации закона о создании единого фонда пенсионного и социального страхования. На выполнение поручения председатель правительства дал срок до 5 мая. Отмечается, что одновременно с этим будет прорабатываться вопрос о введении единого тарифа страховых взносов, которые будут перечисляться в фонд единым платежом.