Дизайнер, поэт, байкер: чем был известен Егор Зайцев

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Издание MK.RU со ссылкой на источник сообщило, что единственный сын модельера Вячеслава Зайцева, Егор Зайцев, перед смертью «не вылезал из больниц». От чего умер и чем был известен наследник кутюрье?

Из-за чего умер Егор Зайцев

По словам собеседника издания, несмотря на нахождение в клиниках, мужчина даже из больничной палаты контролировал установку памятника отцу.

«В последние месяцы Егор фактически не вылезал из больниц. Из-за этого он даже пропустил годовщину со дня смерти кутюрье. Но даже из больницы руководил процессом по созданию и установке памятника Вячеславу Михайловичу», — отметил собеседник.

О смерти дизайнера 19 июня сообщил Telegram-канал Mash. По данным канала, мужчине было 64 года, причиной смерти стали осложнения на фоне онкологии.

«Умер Егор Зайцев — сын модельера Вячеслава Зайцева. Об этом Mash сообщили его близкие. Предварительно, он скончался от осложнений на фоне онкологии. Примерно в восемь вечера в больнице. Ему было 64 года», — пишет канал.

14 февраля Mash сообщил, что у Егора Зайцева заподозрили онкологическое заболевание. По его информации, врачи обнаружили образование в толстом отделе кишечника.

Как передавал канал, у Зайцева выявили тяжелую форму анемии. Mash писал, что у модельера нашли образования в обоих легких и печени, все материалы отправили на биопсию. По данным канала, показатели в последних анализах крови оказались завышены, что может свидетельствовать о серьезных нарушениях в работе внутренних органов.

4 июня канал проинформировал, что Егора Зайцева увезли в реанимацию в тяжелом состоянии.

«Сына модельера Вячеслава Зайцева увезли в реанимацию в тяжёлом состоянии в Москве. Ему необходимо переливание крови. По данным Mash, состояние ухудшилось на фоне тяжелой анемии и борьбы с онкологией. Сейчас 64-летний Зайцев под наблюдением медиков. Каких-либо прогнозов они не дают», — написали журналисты.

Каких успехов добился Зайцев-младший как дизайнер

Егор закончил Московский текстильный институт им. Косыгина, работал у отца в Доме моды, помогал отцу формировать мужские коллекции, создавал свои коллекции и даже собственную марку YeZ by Yegorzaitsev, хотя их с отцом взгляды на моду и вкусы серьезно расходились. Сам Егор признавался, что гораздо больше моды его привлекает живопись. Он также писал стихи. Одна из наиболее серьезных его работ — парадная форма сборной России для Олимпиады-2016.

Как пишет URA.RU, отец и сын работали на разных этажах, а их взгляды на искусство разнились еще больше. Егор работал ради идеи и ему неважно было, нужны ли его модели кому-то, а отец напротив — работал для людей.

Несмотря на то, что в прессе появлялись слухи о натянутых отношениях между отцом и сыном, смерть Вячеслава стала огромной трагедией для Егора.

«Есть люди, которые 20 лет нас ссорили с отцом в прессе. А мы понимали друг друга с полуслова. Папа был тираном и богом в моей жизни. Нас ловили на конфликтах и потом это все перекручивали», — жаловался Зайцев-младший в интервью Пятому каналу.

Что известно об увлечении Егора байками

Гораздо больше Егор был известен как один из ведущих членов байк-клуба «Ночные волки». Байкеры часто приходили на его показы. Егор, как правило, в одежде всем стилям предпочитал байкерский: кожаная куртка, цепи, бандана.

Лидер «Ночных волков» Хирург (Александр Залдостанов) написал в своем Telegram-канале, что в прессе много домыслов о болезнях Егора Зайцева.

«Дорогие Ночные Волки, сегодня от нас ушел Егор. Ушел внезапно и ушел навсегда. Пресса смакует медицинские подробности, которых не существовало. 31 мая он вместе с нами отмечал наше 35-летие. Егор присутствовал при рождении Ночных Волков, участвовал в выборе нашего имени и нашего пути. Он был предан клубу с самого первого дня и был ему верен до последнего. До самой своей смерти оставался Ночным Волком. И не мыслил себя вне клуба», — отметил Хирург.

По словам Залдостанова, байк-клуб был для него «жизнью». Все его помыслы были связаны именно с ним, добавил Хирург.

«Для него наше имя было не фетиш и не игра. Для него клуб был его жизнью. И это было искренне и по-настоящему. Все его мысли, его помыслы были связаны именно с нами. Он внутренне ощущал себя Волком и носил в своем сердце наше имя. Его вера, преданность была непоколебима. Я как никто другой этому свидетель. Потому, наверное, по-волчьи, по-животному почуял день, когда он собрался покинуть нас», — подчеркнул байкер.

Он также опубликовал фото из больничной палаты, на котором видно, что над Зайцевым склонился священник, который, как отметил Залдостанов, «мгновенно откликнулся и в нужный момент оказался рядом».

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