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Погода в центральной части России будет отличаться значительными перепадами температуры воздуха в ближайшие дни. Об этом предупредили метеорологи, такое явления они называют температурными качелями.

Из плюсовых значений в 3–5 градусов днём воздух ночью будет остужаться до отрицательных показателей в 2–3 градуса. Это средние показатели для европейской территории России. Территориальные различия будут в основном в...