Директор департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения Минпромторга Михаил Иванов займёт должность замминистра промышленности и торговли. Соответствующее распоряжения подписал премьер Дмитрий Медведев.
По словам главы ведомства Дениса Мантурова, Иванову предстоит курировать работу департамента станкостроения и инвестиционного машиностроения, а также департамента химико-технологического комплекса и биоинженерных технологий,
Ранее NEWS.ru писал, что премьер-министр утвердил Бориса Наконечного на должность директора департамента государственного оборонного заказа правительства РФ. Другим указом политик уволил Сергея Хуторцева с этого же поста в связи с выходом чиновника на пенсию.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен