Директор школы объяснил разницу в подготовке учителей в вузах и колледжах Заслуженный учитель Ямбург объяснил разницу в подготовке учителей в вузах и колледжах

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Обучавшиеся в колледжах учителя преподают не хуже, а может, и лучше выпускников педагогических университетов, заявил NEWS.ru заслуженный учитель РФ, директор московской школы № 109 Евгений Ямбург. По его мнению, в вузах делают больше упор на теорию, тогда как в колледжах особое внимание уделяется практике. Ямбург признался, что в его школе такие учителя преподают только в начальных классах.

У меня есть и были такие люди, они приходят, но я немедленно связываюсь с педагогическими университетами, сразу их отправляют на бакалавриат, затем в магистратуру. Они преподавали только в начальной школе и делали это не хуже, может, даже и лучше, потому что в университетах больше делают упор на теорию. Как начало пути – это нормально, но надо углублять и расширять их кругозор знаний, тем более сейчас нужно много новых компетенций, которых раньше не было, — сказал Ямбург.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов предложил начать подготовку школьных учителей в колледжах. Подобная идея возникла в связи с нехваткой педагогов. Предполагается, что колледжи смогут подготавливать кадры для обучения школьников с 5-го по 9-й класс.

Ранее Ямбург заявил, что в России есть педагогические колледжи, которые могут готовить будущих преподавателей даже лучше, чем педагогические университеты, однако для старших классов таким учителям часто не хватает знаний и компетенции. По его мнению, соответствующее предложение Кравцова стоит рассматривать не только с точки зрения дефицита кадров, а чтобы была единая система подготовки будущих педагогов.