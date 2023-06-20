Директор школы оценил идею Кравцова о подготовке учителей без вышки Заслуженный учитель Ямбург: педагогам без вышки не хватает знаний для работы со старшеклассниками

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В России есть педагогические колледжи, которые могут готовить будущих преподавателей даже лучше, чем педагогические университеты, однако для старших классов таким учителям часто не хватает знаний и компетенции, заявил NEWS.ru заслуженный учитель РФ, директор московской школы №109 Евгений Ямбург. По его мнению, соответствующее предложение министра просвещения РФ Сергея Кравцова стоит рассматривать не только с точки зрения дефицита кадров, а чтобы была единая система подготовки будущих педагогов.

В предыдущие годы педагогические колледжи готовили даже лучше, чем педагогические вузы, потому что там помимо теории уделяется большое значение методике и практике. В этом смысле это совершенно нормальная история. Другое дело, что для старших классов может не хватать базовых классов, поэтому в 1990-е годы была система, я надеюсь ее возродят, когда студенты педколледжа фактически без экзаменов поступали на второй и даже третий курс педагогического университета, где углубляли свои теоретические знания и компетенции, — сказал Ямбург.

Директор добавил, что конкурс в педагогические вузы повысился, и это произошло не только из-за хорошей зарплаты в Москве и Санкт-Петербурге. По мнению Ямбурга, все больше молодых людей хотят стать преподавателем, потому что образование становится более вариативным.

Ранее Кравцов предложил начать подготовку школьных учителей в колледжах. Подобная идея возникла в связи с нехваткой педагогов. Предполагается, что колледжи смогут подготавливать кадры для обучения школьников с 5 по 9 классы.

До этого первый заместитель главы комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Елена Цунаева заявила, что идея повысить зарплаты российским учителям до 2,5 минимального размера оплаты труда (МРОТ) замечательна. В то же время она считает, что без финансового подкрепления со стороны государства данная инициатива будет безответственной.