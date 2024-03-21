Директор особой «Школы четырех президентов» в Крыму объяснила название Директор Муртазаева: крымскотатарскую школу в Крыму пытались возвести еще в 1991

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Фундамент крымскотатарской школы был заложен еще в 1991 года, но строительство не начиналось, несмотря на сменяемость власти в Киеве, заявила в интервью NEWS.ru директор крымско-татарской школы в Крыму, депутат Симферопольского горсовета Гульнара Муртазаева. Она подчеркнула, что в результате учебное заведение возвели только при президенте России Владимире Путине.

Люди тут обустраивались с 1991 года. Еще тогда заложили фундамент и стали обращаться во все инстанции с просьбой о помощи в строительстве. Представляете, сколько лет прошло? В Киеве менялись президенты. Согласовывали, согласовывали, но дело не двигалось. В итоге школу возвели при Владимире Путине. Именно по его решению она попала в федеральную целевую программу развития Крыма, – сказала Муртазаева.

По ее словам, место для строительства школы выбрано идеально, так как находится в одном из самых компактных поселений крымских татар.

98% наших учеников — крымскотатарской национальности, два процента представляют другие нации, но они еще даже с большим рвением изучают и крымскотатарский язык, и культуру, – заключила Муртазаева.

Ранее зампред духовного управления мусульман Крыма Эсадуллах Баиров заявил NEWS.ru, что настроения крымских татар меняются с каждым днем. По его словам, каждая реализованная программа и мероприятие, направленное на реабилитацию прав народа, придает народу уверенность в том, что он будет достойно интегрирован и представлен во всех сферах жизни полуострова и страны в целом. Он отметил, что крымские татары хотят видеть больше своих представителей на всех уровнях управления, и выразил надежду, что в скором будущем крымские татары займут достойное место в управлении республикой, что «сделает республику и страну еще сильнее».