Директор МВФ от России назвал последствия возможного ухода страны из фонда Директор от РФ Можин: уход России из МВФ лишил бы фонд глобального статуса

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алексей Можин (в центре)

Главные акционеры МВФ опасаются, что после возможного ухода России Международный валютный фонд могли бы покинуть и другие страны, сообщил РИА Новости исполнительный директор от Москвы в МВФ Алексей Можин. По его словам, такой исход лишил бы организацию глобального статуса.

Главные акционеры фонда на сегодня являются нашими злейшими врагами. Однако и они понимают, что если мы уходим, то фонд перестает быть глобальным институтом. Кроме того, вслед за Россией выйдут и другие страны, — заявил Можин.

Он считает, что России в настоящее время ничего от фонда не надо, однако польза есть от доступа к информации, а также от документов. Можин отметил, что выход России из МВФ ослабил бы позиции нуждающихся в поддержке Москвы стран. По его словам, в составе совета директоров оказалось «по 12 кресел у западных и незападных стран», но западные страны имеют около 60% голосов. Можин добавил, что популярность дирекции от России среди незападных стран никогда не была такой высокой, как после начала спецоперации.

Ранее Можин заявил, что США сорвали встречу заместителей министров финансов и председателей центробанков стран БРИКС, не выдав визы представителям российской стороны. По его словам, главы делегации Министерства финансов и Банка России не смогли приехать на весенние министерские встречи Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне. Он назвал действия США низкими и подлыми.