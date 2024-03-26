Директор ФСБ Бортников: СБУ следует признать террористической организацей

Директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Службу безопасности Украины следует признать террористической, сообщает ТАСС. По его словам, в России сохраняется террористическая угроза, а теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» был осуществлен с целью дестабилизировать ситуацию в стране.

Как отметил Бортников, террористов, устроивших нападение на «Крокус», после бегства из России на той стороне собирались встретить как героев, но РФ была готова сделать все, чтобы они не смогли пересечь границу. Он также обвинил спецслужбы Украины в содействии реализации террористической атаки, а готовили его радикальные исламисты.