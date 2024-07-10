Директор EVRAZ STEEL HOUSE рассказал о тенденциях в строительстве Директор EVRAZ STEEL HOUSE Гец: строительную сферу ждут глобальные изменения

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Михаил Гец

Строительную сферу ждут глобальные и стремительные изменения, заявил исполнительный директор EVRAZ STEEL HOUSE Михаил Гец на выставке ИННОПРОМ-2024. По его словам, трансформация стройки затронет всех, а тем, кто не нашелся в новой нише, грозит уход с рынка, передает корреспондент NEWS.ru.

Основной посыл такой, что стройка будет меняться очень быстро, изменения на стройке будут глобальные. Если мы посмотрим на ВВП мировой, то стройка занимает 13% мирового ВВП. Я говорить буду про префаб, про модули — это когда строительные конструкции будущего здания вплоть до 100% будущего здания делаются на заводах. <...> Это будет в Европе, Америке порядка $130 млрд. То, как движется Россия, я думаю, что в России темпы префаба будут идти гораздо быстрее, чем в мире. РФ с точки зрения инноваций, внедрения в строительство на передовом крае, — подчеркнул он.

Гец отметил, что трансформация также заключается в избирательности потребителей. По его словам, сейчас к жилью, к зданиям, к общественным пространствам предъявляются высокие требования при ограниченном бюджете. Кроме того, спикер затронул тему квалификации персонала в строительной сфере и заявил, что таких сотрудников становится меньше и данная тенденция продолжится.

Квалифицированного персонала все меньше и меньше на стройке, я думаю, что эта тенденция пойдет и дальше. Следующее то, что сам рынок стимулирует новые методы строительства. Происходит стабилизация рынка, очень много новых материалов появляется, то есть много кто экспериментирует с теми же модульными технологиями. Получается так: каждый день — новый стартап. Цифровизация на производстве (ЧПУ, роботы) тоже очень сильная. Если мы говорим, что стройку переносим на завод, то вот эта цифровизация всех процессов очень сильно влияет на будущую стройку, — добавил эксперт.

Первое, что изменится, — это продуктовый подход, то есть если раньше строили «монолит, кирпич, коробки и так далее», теперь будут строить тот продукт, который нужен рынку, пояснил Гец. Он отметил, что уже не производятся типовые дома, компании отталкиваются от того, что необходимо современному человеку.

Клиентоориентированность, брендинг, инвестиции и технологии — это тоже будет важно. Сейчас все застройщики много вкладывают в технологии, в цифровизацию, то есть прям становятся цифровыми компаниями. И [вкладываются] в человеческий ресурс, команды, которые работают, люди, удержание персонала, мотивация, нематериальная мотивация, — заключил специалист.

Ранее заместитель председателя правления по работе с партнерами, главный управляющий директор фонда «Сколково» Алексей Беляков заявил, что в России наблюдается бурная цифровизация промышленности, этот процесс протекает последние пять-шесть лет. Он выразил уверенность, что этот тренд является устойчивым и его не остановить.