Дирекцию космодрома Восточный возглавит Андрей Новиков

https://static.news.ru/photo/0471f084-3048-11eb-b18d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Место уволенного главы дирекции космодрома Восточный займёт Андрей Новиков, сообщили в Роскосмосе.

В госкорпорации подчеркнули, что новый глава обладает большим опытом работы в строительной сфере и непосредственно в организации работ служб заказчика-застройщика, передаёт ТАСС.

В октябре 2020 года новым генеральным директором ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» назначен Новиков Андрей Васильевич, — говорится в сообщении.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин уволил с занимаемой должности генерального директора ФКУ «Дирекция космодрома «Восточный» Евгения Рогозу. осле того, как стало известно о заключении под стражу сроком на два месяца директора космического центра «Восточный» филиала АО «Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры» Романа Бобкова. Он подозревается в подстрекательстве к злоупотреблению должностными полномочиями и служебному подлогу.

Как писал NEWS.ru, международная неправительственная организация Transparency International выпустила обзор уголовных дел, связанных с коррупцией в Роскосмосе и связанных с ним предприятиях. Исследователи проанализировали госзакупки компании и обратили внимание на их непрозрачность из-за существующей системы назначения единственного поставщика и выбора субподрядчиков.