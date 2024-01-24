Дипломы еще четырех зарубежных вузов будут признаваться в РФ автоматически Правительство расширило список вузов, дипломы которых признаются автоматически

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Правительство России расширило список зарубежных учебных учреждений, чьи дипломы будут признаваться действительными автоматически. В перечень вошли четыре новых вуза из Греции, Великобритании, Новой Зеландии и Японии. Соответствующий указ, опубликованный на официальном портале, подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, автоматически признают дипломы Афинского национального университета имени Каподистрия (Греция), Биркбек-колледжа Лондонского университета (Великобритания), Университета Линкольна (Новая Зеландия) и Университета Хиросимы (Япония). Гражданам других вузов, не включенных в перечень, необходимо проходить процедуру признания документом об образовании и ученых степенях. Только после этого им будет разрешено работать или продолжить обучение в российском вузе.

Ранее сообщалось, что в Россию прибудут 10 тысяч кенийцев, которых планируется трудоустроить на различные должности. Это решение было принято, так как президент страны Уильям Руто намерен продвигать государство как конкурентоспособный источник сотрудников.