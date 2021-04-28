Дипломаты опровергли данные о приостановке создания базы ВМФ РФ в Судане

https://static.news.ru/photo/6428e13e-a87c-11eb-bdc4-96000091f725_660.jpg Фото: Фото: btvn.ru

Российское посольство в Судане сообщило о том, что данные о приостановке соглашения по созданию базы ВМФ РФ на Красном море не соответствуют действительности.

В связи с появившимися в региональном и суданском информационном пространстве сообщениями о якобы приостановке реализации соглашения между Российской Федерацией и Республикой Судан о создании пункта материально-технического обеспечения Военно-морского флота Российской Федерации на территории Республики Судан посольство подчёркивает, что указанные утверждения не соответствуют действительности, что бы при этом не говорилось так называемыми «источниками», — говорится в сообщении, размещённом в Instagram посольства.

В дипмиссии сообщают, что им не поступало никакой информации по данному вопросу от властей страны.

Российские дипломаты также отметили, что соглашение вступает в силу после его ратификации обеими сторонами. В настоящий момент этого ещё не произошло, поэтому все следовавшие ранее утверждения ставят целью нанести ущерб дружественным отношениям между двумя странами.

В свою очередь представитель МИД Судана Аль Мансур Буляд в беседе с РИА Новости также заявил о том, что его ведомство в настоящее время не располагает данными о приостановке соглашения.

Ранее телеканал «Аль-Арабия» сообщил о том, что Судан приостанавливает действие соглашения с РФ о создании морской базы на территории африканской республики. По данным телеканала, соглашение было подписано Москвой «с прежним режимом». В этой связи оно было приостановлено «до утверждения законодательным органом».

О том, что РФ заключила соглашение с Суданом о создании на его территории пункта материально-технического обеспечения ВМФ РФ, стало известно в декабре 2020 года.

Срок действия соглашения — 25 лет, с автоматическим продлением на 10-летние периоды.