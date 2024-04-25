Американские власти третий год подряд не позволяют российским дипломатам возложить венки к памятной табличке «Дух Эльбы», сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов журналистам по случаю годовщины исторической встречи советских и американских войск на берегах реки Эльба. Он отметил, что ранее сотрудники дипведомоства делали это совместно с коллегами из стран СНГ, передает РИА Новости.
Третий год подряд посольству запрещают провести церемонию возложения венков к памятной табличке «Дух Эльбы» на Арлингтонском национальном кладбище в Вашингтоне. Мы это делали совместно с друзьями из стран СНГ, — сообщил Антонов.
Посол напомнил, что в годы Второй мировой войны США и СССР сумели перешагнуть через обиды и комплексы. Сейчас долгом России является искоренение «фашисткой заразы», и Москва надеется, что рано или поздно Вашингтон вспомнит заветы героического поклонения, добавил Антонов.
Ранее дипломат заявил, что США перестали скрывать истинный замысел введения ограничений против России. По его словам, теперь очевидно, что речь идет о «конъюнктурных и хищнических амбициях» Вашингтона.