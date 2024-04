Ангелина Мороз

Посольству России не дали возложить венки к «Духу Эльбы» третий год подряд Антонов: власти США третий год подряд не дают возложить венки к «Духу Эльбы»

25 апреля 2024 в 09:08

Фото: Russian Embassy in the USA/Global Look Press

Российская делегация возложила венок к барельефу «Дух Эльбы» на Мемориале Второй мировой войны в Вашингтоне, 2018 год