Дипломаты Китая и РФ назвали условие урегулирования на Украине Галузин и Ли Хуэй заявили, что урегулирование на Украине невозможно без РФ

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Михаил Галузин

Любое обсуждение урегулирования на Украине невозможно без участия России и учета ее интересов безопасности, заявили в ходе встречи 2 марта замглавы МИД РФ Михаил Галузин и специальный представитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй, сообщила пресс-служба российского внешнеполитического ведомства. Отмечается, что дипломаты признали вред предлагаемых Киевом и Западом ультимативных требований к Москве и связанных с ними диалоговых форматов. Они не могут стать основой урегулирования, добавили в МИД.

Состоялся заинтересованный и обстоятельный обмен мнениями по тематике украинского кризиса. Констатировано, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности, — говорится в заявлении министерства.

Дипведомство подчеркнуло, что встреча российского и китайского представителей состоялась в традиционно дружественной и доверительной атмосфере.

В конце февраля украинский политик Виктор Медведчук подчеркнул, что восстановить экономику Украины возможно только путем сотрудничества с Россией. По его словам, чтобы вернуть уровень благосостояния, уровень доходов людей, необходимы реабилитация украинского экспорта и наращивание производственных мощностей.