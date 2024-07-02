Дипломатический вундеркинд и учитель Путина: чем уникален Громыко

Фото: Лев Иванов/РИА Новости

Андрей Громыко

35 лет назад не стало знаменитого дипломата, министра иностранных дел СССР Андрея Громыко. Он занимал этот пост 28 лет — дольше, чем любой другой глава МИД в истории Советского Союза и Российской Федерации. За это время Громыко удалось урегулировать Берлинский и Карибский кризисы, а также добиться потепления в разгар холодной войны. На Западе его прозвали Мистер Нет за въедливость, упорство и неуступчивость. Он считал, что «лучше 10 лет переговоров, чем один день войны». Какие главные дипломатические приемы Громыко используют современные политики — в эксклюзивном комментарии от Департамента информации и печати (ДИП) МИД РФ специально для NEWS.ru.

Как Громыко участвовал в конференции «большой тройки» в Ялте

В ДИП отметили, что Громыко был выдающейся фигурой, причем не только в российской, но и в мировой политике. По словам представителей департамента, на протяжении почти полувека дипломат находился в эпицентре событий, происходивших на планете, и оставил заметный след в летописи международных отношений.

«Масштаб личности этого дипломата трудно недооценить. С его именем связаны практически все крупные вехи советской внешней политики послевоенного времени. Прозванный американскими коллегами „дипломатическим вундеркиндом“, Громыко в возрасте 34 лет оказался в одном кругу с Иосифом Сталиным, Франклином Рузвельтом, Уинстоном Черчиллем и Шарлем де Голлем. Участие в подготовке и проведении конференций „большой тройки“ в Ялте и Потсдаме позволило ему стать активным действующим лицом в сложном процессе формирования послевоенного мироустройства», — говорится в комментарии МИД.

В ДИП отметили, что Громыко сделал немало в вопросе укрепления международных позиций и престижа России, обеспечения ее безопасности, развития и совершенствования дипломатической службы.

Как Громыко оказался у истоков создания многополярного мира

Имя и профессиональная деятельность Громыко неразрывно связаны с образованием ООН, выработкой Устава Организации и положений о Совете Безопасности, отметили в ДИП. «Подпись Громыко стоит под Уставом ООН, провозглашение в котором принципа единогласия (право вето) пяти постоянных членов Совета Безопасности, по сути, уже тогда означало фиксацию концепции многополярного мира. В этом проявилась дальновидность советской дипломатии, отстоявшей данный принцип в жестких переговорах с делегациями союзников по антигитлеровской коалиции», — заявили в МИД.

В МИД отметили, что Громыко стал первым советским представителем при ООН. «Он выполнял „свою работу на уровне умопомрачительной компетентности“, как объективно подчеркивали американские журналисты, отнюдь не симпатизировавшие советскому дипломату по идеологическим мотивам. Впоследствии министр был участником и возглавлял делегацию нашей страны на 22 сессиях Генассамблеи», — добавили в ведомстве.

Фото: РИА Новости 27 сессия Генассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Как Громыко предотвратил ядерный конфликт

Период работы Громыко на посту министра иностранных дел выпал на непростые годы холодной войны и конфронтации. В мире, драматически разделившемся на два противоборствующих лагеря, росли подозрительность и взаимное недоверие. Мировое сообщество шло по пути раскручивания гонки вооружений, периодически соскальзывая на грань глобального конфликта. В центре Европы, в разделенной Германии сохранялся опаснейший очаг напряженности.

«Главным приоритетом для Громыко на всем протяжении его карьеры было предотвращение ядерного конфликта, обеспечение и поддержание стратегического равновесия. С его именем связаны заключенные в 60-70-е годы прошлого века поистине исторические договоры о разоружении, запрещении испытаний ядерного оружия, нераспространении, ограничении и сокращении стратегических вооружений. Эти документы и сегодня во многом остаются важными компонентами современной международной безопасности и стратегической стабильности», — отметили в МИД.

В ведомстве обратили внимание на то, что Громыко уделял много внимания разрешению кризисных ситуаций в различных регионах мира. «Достаточно назвать преодоление Берлинского кризиса 1958-1961 годов, достижение компромисса в ходе Карибского кризиса 1962-го, когда СССР и США оказались на грани ядерной войны, урегулирование вьетнамской проблемы в 1975 году, налаживание переговорного процесса на Ближнем Востоке и так далее», — говорится в комментарии ДИП.

В ведомстве подчеркнули, что он был бескомпромиссен в вопросах даже гипотетических территориальных уступок. В воспоминаниях Громыко-младшего говорится: «Я не сумасшедший, чтобы менять итоги войны. Если мы им уступим, то прокляты будем всеми замученными и убитыми. Когда я веду переговоры с немцами, то, случается, слышу за спиной шепот: «Не уступи, Андрей, не уступи, это не твое, а наше...».

На переговорах с японцами об островах Курильской гряды советский министр был также непримирим: «Острова маленькие, но вопрос большой».

Своим самым большим личным успехом Громыко считал закрепление в договорном порядке послевоенных границ в Европе, зафиксированных в Хельсинкском Заключительном акте Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе.

Фото: Юрий Абрамочкин/РИА Новости Председатель Совета Министров Кубы Фидель Кастро и председатель президиума Верховного Совета СССР Андрей Громыко (слева направо) на трибуне Мавзолея

Какие дипломатические приемы Громыко использует Путин в работе

В МИД РФ подчеркнули, что как на двустороннем треке с американцами, так и в переговорах с европейскими коллегами Громыко всегда отстаивал принцип равной для всех сторон и неделимой безопасности.

«Современная российская дипломатия выступает с тех же принципиальных позиций, о чем убедительно свидетельствует выдвинутая президентом РФ Владимиром Путиным инициатива построения архитектуры безопасности на евразийском пространстве. Прагматизм, присущий его политической и дипломатической деятельности в той мере, в которой это было возможно в тех исторических условиях, остается одним из основополагающих принципов внешней политики современной России», — отметили в ДИП.

В ведомстве подчеркнули, что многие инициативы, которые продвигал «патриарх дипломатии», как его уважительно называли зарубежные коллеги, заложили основы совместного управления мировыми делами, противодействия общим вызовам и угрозам, а также разрешения конфликтных ситуаций политическими методами. «К сожалению, их потенциал не был и, видимо, не мог быть полностью реализован ни в период холодной войны, ни в нулевые годы XXI века, когда США и западные страны отошли от принципов сотрудничества на справедливых началах и стали формировать пресловутый «порядок, основанный на правилах», — заявили в МИД.

В комментарии ведомства отмечается, что «чем дальше от нас уходит советская эпоха, тем отчетливее виден масштаб Громыко и его вклад в историю мировых отношений.

Фото: Владимир Вяткин/РИА Новости Андрей Андреевич Громыко, член Политбюро ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР, и Рональд Рейган, Президент США, (слева направо), во время церемонии проводов американского президента в аэропорту Внуково

„Школа“ Андрея Андреевича для современных представителей внешнеполитического ведомства означает высочайшие стандарты профессионализма, ответственный подход к делу, преданность интересам страны. Во многом благодаря заложенным в те годы традициям и богатейшему наследию Громыко российская дипломатия обладает уникальным интеллектуальным, кадровым потенциалом и продолжает выполнять многоплановые задачи по обеспечению созвучного времени внешнеполитического курса», — заключили в ДИП.

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