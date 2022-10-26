Дипломат призвал Москву при неизбежности ядерной войны с НАТО «бить первой» Израильский дипломат Кедми призвал РФ в случае неизбежности ядерной войны сыграть на опережение

Фото: Alexander Welscher/dpa/Global Look Press

Израильский дипломат, экс-глава службы «Натив», политолог Яков Кедми призвал Россию в случае неизбежности ядерной войны с НАТО сыграть на опережение и «бить первой». По мнению эксперта, при применении стратегического ядерного оружия кто раньше начнет, у того и будет преимущество, сообщает ИА SM.News.

При применении стратегического ядерного оружия кто раньше и более эффективно начнет, у того и преимущество. Поэтому оттягивать это вряд ли имеет смысл, особенно если вспомнить выражение Путина о том, чему он научился в петербургских дворах. Если ядерная война неизбежна — то начинать первым и бить как можно сильнее, — сказал Кедми.

Рассуждая о риске ядерного конфликта, политолог напомнил знаменитую фразу президента России Владимира Путина об уроках ленинградской улицы: «Если драка неизбежна, бить надо первым». Следование российского лидера этому принципу обрекает Запад на уничтожение, считает Кедми. При этом целями опережающего удара России станет стратегическое оружие НАТО, в первую очередь наиболее опасные системы, которые давно и хорошо известны, заключил он.

21 октября чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов заявил, что Россия делает все возможное для того, чтобы не допустить начала ядерной войны. Он подчеркнул, что над предотвращением катастрофы работают как российские дипломаты, так и политики. По словам Антонова, Москва остается привержена позиции, одобренной президентами «ядерной пятерки», в которую входят США, Россия, Великобритания, Франция и Китай.