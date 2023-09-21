Дипломат объяснил шутку Лаврова про «изоляцию» на полях Генассамблеи ООН Профессор Дипакадемии Вавилов: изоляции России как таковой нет

Фото: Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Сергей Лавров

В переговорах важно создать добрую атмосферу, чтобы этот процесс шел быстрее и приносил позитивный результат, пояснил NEWS.ru профессор Дипломатической академии МИД России Александр Вавилов, комментируя высказывание главы российского внешнеполитического ведомства Сергея Лаврова о «страданиях» России из-за изоляции. Он отметил, что министр иностранных дел это сказал в шутку, чтобы разрядить обстановку.

Он именно пошутил, потому что изоляции как таковой нет. 3/4 мира относится к нам вполне позитивно. Если вы пошутите, выскажете определенные комплименты в адрес вашего партнера, то это сглаживает и смягчает атмосферу. Сергей Викторович у нас время от времени пользуется этим приемом, — объяснил Вавилов.

Эксперт также поделился позитивными ожиданиями от участия России в неделе высокого уровня 78-й сессии Генассамблеи ООН.

Я думаю, что наше мнение, нашу точку зрения и позицию должны услышать с трибуны ООН. Все контакты Сергея Лаврова с окружающими его там политическими деятелями будут полезными и принесут позитивный результат, — поделился Вавилов.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с генсеком Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмедом Абу аль-Гейтом пошутил, что «Россия страдает от изоляции». Таким образом он ответил на вопрос о том, как обстоят дела в стране. Встреча дипломатов состоялась в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. В ходе беседы они отметили важность активизации взаимодействия между Россией и ЛАГ в интересах урегулирования кризисных ситуаций на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также обсудили укрепление безопасности и стабильности в регионе.