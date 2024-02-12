Дипломат назвал Евросоюз враждебным России объединением Дипломат Логвинов заявил о трансформации ЕС во враждебное России объединение

Фото: europarl.europa.eu

Евросоюз трансформировался во враждебное России объединение, заявил РИА Новости исполняющий обязанности постоянного представителя РФ при ЕС Кирилл Логвинов. По его словам, политика Евросоюза по отношению к Москве не изменится даже после выборов, которые пройдут в странах Запада летом 2024 года. Логвинов подчеркнул, что ЕС уже неоднократно выражал готовность «играть вдолгую» против России.

Каких-либо позитивных изменений в политике Евросоюза на российском направлении, тем более в ближайшей перспективе, не ожидаем. Главное — ЕС уже трансформировался во враждебное России объединение, — заявил дипломат.

В период с 6 по 9 июня в странах Евросоюза будут проходить выборы депутатов Европарламента, затем будет утвержден новый состав Еврокомиссии. Главы государств, входящих в объединение, также должны будут выбирать нового председателя ЕС. По мнению Логвинова, ожидать появления новых руководящих лиц в объединении не приходится, так как в Евросоюзе нет лиц, готовых признать уже совершенные Брюсселем ошибки.

Советник премьер-министра Венгрии Балаш Орбан ранее заявил, что Запад совершает ошибку, отказываясь от диалога с Россией. По его словам, Будапешт активно пытается убедить своих партнеров по Евросоюзу в том, что конфликт на Украине можно решить исключительно дипломатическим путем.