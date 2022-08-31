Дилер рассказал, что будет с ценами на автомобили осенью Дилер: снижение цен на новые автомобили в РФ осенью не ожидается

Фото: MIT Russia/via Globallookpress.com

Осенью снижение цен на новые автомобили в России, зафиксированное этим летом, не продолжится. Такое мнение высказал РИА Новости заместитель генерального директора по продажам новых авто АГ «Авилон» Алексей Стариков. Он отметил, что наиболее значительные ценовые колебания на рынке уже пройдены и стоимость новых машин в настоящее время значительно упала в сравнении с весной.

Мы не прогнозируем, что осенью произойдет очередное уменьшение прайсов, так как для этого на рынке сейчас нет предпосылок, — подчеркнул Стариков.

В свою очередь в ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) пояснили, что снижение цен было связано с выравниванием спроса и предложения. При этм в ассоциации допустили еще некоторое снижение цен, но не столько активное, как было летом.

Как полагает генеральный директор дилера «Автодом» Андрей Ольховский, стоимость автомобилей будет зависеть от курса валют.

В июне-июле эксперты сообщили о сниэении средневзвешенной цены на новые машины на 5,7% в сравнении с маем.

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров ранее заверил, что ситуация с ценами на автомобили в России в ближайшее время стабилизируется. По его словам, стоимость автомобилей существенно не снизится, поскольку курс доллара в феврале оказался в два раза выше нынешнего, а именно тогда происходила закупка материалов для тех машин, которые появляются в продаже сейчас.