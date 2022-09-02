Диктатура для войны: история создания Реввоенсовета 2 сентября 1918 года на основании декрета ВЦИК был создан Реввоенсовет республики, во главе которого встал Лев Троцкий

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Лев Давидович Троцкий (1879-1840), политический и государственный деятель, председатель Революционного военного совета РСФСР

Брестский мир, спровоцировавший полномасштабную гражданскую войну в России, а потом мятеж Чехословацкого корпуса, поставил Советское государство на край гибели. У большевиков не было серьёзных военных сил, чтобы бороться со своими врагами. Новую систему управления армией и флотом Советское государство не успело выстроить. Всё осложнялось наличием нескольких подходов к созданию РККА и жесткой конкуренцией разнообразных ведомств между собой.

Ни мира, ни земли

Большевики пришли к власти, педалируя два самых актуальных лозунга — заключение мира и передел земельной собственности. Но довольно быстро выяснилось, что и первое, и второе ещё надо завоевать. Причем в буквальном смысле этого слова.

Уже к концу 1917 года на периферии Советской России началась череда заговоров и восстаний. В Сибири и Казахстане начались первые попытки отделения, опираясь на бывших депутатов Учредительного собрания. На Алтае, в Бурятии, в том же Казахстане и Якутии передел земли столкнул лбами переселенцев из Центральной России и местное население.

Начиная с декабря 1917 года большевики начинают целый ряд переговоров со странами Антанты. С одной стороны, им надо выполнять свои обещания. Отказаться от них — не вариант. Население страны устало от войны и просто снесет любое правительство, которое заикнется о продолжении боёв. С другой стороны, надо бы выйти без каких-либо потерь — территориальных и финансовых.

Фото: Фотохроника ТАСС Россия. Красноярск. 1 июля 1917 года. Июльская демонстрация в Красноярске

А ведь Российская империя уже должна Антанте, по различным данным, от двух до пяти средних годовых бюджетов в 3–3,2 миллиарда. Большевики хотят отказаться от выплат царских долгов, что точно сталкивает их с бывшими союзниками империи. Но отказываясь от них, советская власть остаётся один на один с Германской империей. И Берлин не замедлил сделать свой ход.

Позорный мир и новая армия

Германское наступление 1918 года стало катастрофой для молодого государства. За какие-то пару месяцев советская власть потеряла территорий больше, чем империя за все три года тяжелейшей войны.

С началом Гражданской войны белые будут постоянно обвинять большевиков в том, что они уничтожили своими решениями армию, что это антинациональная сила и они сдали страну «тевтонцу». Однако дело в том, что воевать в тот момент было просто некем.

По воспоминаниям одного из участников переговоров в Бресте с советской стороны, мимо них проехал целый поезд с солдатами. Попытка сагитировать их провалилась. Отряд из более чем 200 человек как один заявили, что едут к себе на родину в Поволжье и оставаться воевать не намерены.

Если так относились к высокопоставленным представителям советской власти, о которых знали все, легко можно представить, что творилось с агитаторами рангом сильно ниже. Немногие военные отряды, которые собрали против австро-германцев, воевали плохо. Не хватало вооружений, боеприпасов, грамотных офицеров и сержантов. Слабая выучка и усталость от войны накладывались на неопытность бойцов, так как многие были рабочими-добровольцами, первый раз оказавшимися на фронте.

Сверху это все заполировали тотальным развалом штабной и мобилизационной системы. Помимо не до конца распущенной Ставкой главковерха, существовали несколько оперштабов разных фронтов, коммун и областей. Все они оспаривали друг у друга управление немногими боевыми отрядами. При этом партизанские и рабочие отряды отказывались выстраивать систему подчинения друг другу, моряки воевали отдельно, а солдатские комитеты могли легко не подчиниться указаниям коллегии Наркомата по военным и морским делам.

Фото: РИА Новости Гражданская война и иностранная интервенция в России (1917-1922). Отряд красноармейцев-добровольцев из рабочих Тулы

Подписанный Советской Россией 3 марта 1918 года Брестский мир стал спусковым крючком для раскручивания полномасштабной гражданской войны в стране. А это потребовало воссоздания всей системы ведения войны.

От Высвоенсовета к Реввоенсовету

Ещё 3 марта 1918 года, то есть сразу после подписания Брестского мира, был создан Высший военный совет республики. Его председателем стал Лев Троцкий. В его задачи входила координация деятельности Ставки, военного Наркомата, штабных объединений, налаживание мобилизации и военной промышленности, напрямую подчинённой гражданским наркоматам. Получалось, откровенно говоря, очень плохо.

В составе нового органа сразу же стали появляться отделы, которые дублировали отделы других ведомств и военных институций. В мае был создан Всероссийский главный штаб, который по своим задач частично дублировал Высшую аттестационную комиссию (ВАК) при Наркомвоене, которая подбирала кадры старых военспецов для новой РККА. 24 августа ВВСР создал свою систему надзора и инспекции военных подразделений — Военно-хозяйственный надзор. И у него тут же начались ожесточенные трения с Высшей военной инспекцией (ВВИ), подчинявшейся напрямую Подвойскому, который был главой Наркомвоена.

Параллельно с этим создавались отделы, дублирующие снабжение боеприпасами, мобилизационные отделы, системы управления штабами. Таким образом, заходя на территорию других ведомств, ВВСР тут же создавал скандал. Руководство других советских органов не собиралось без боя сдавать свои бюрократические позиции. Тем более что за ними стояли разные подходы к военному строительству.

С самого начала своего существования в ВВСР боролись друг с другом две тенденции. Первая — централистская, во главе которой стояли Лев Троцкий и Эфраим Склянский. Суть была простой — Советская Россия становится «военным лагерем». Все силы бросаются для победы в Гражданской войне. Централизованно строится армия и военная промышленность. Система власти обретает черту полноценной военной диктатуры с классовой пролетарской партией во главе.

Фото: РИА Новости Эфраим Маркович Склянский (1892-1925) — советский военный деятель Гражданской войны, ближайший сотрудник Л. Д. Троцкого, заместитель Троцкого на посту председателя Реввоенсовета РСФСР. Парад Всевобуча, Москва, Красная площадь, 1918 год

Вторая — децентрализация, во главе которой стоял глава военного Наркомата Николай Подвойский. Он отстаивал независимость своего ведомства и считал, что нет какой-то нужды строить высокоцентрализованный орган, который неизбежно породит большую бюрократию. К тому же Подвойский с подозрением относился к военспецам. Этому способствовало то, что за военную сторону ВВСР отвечал генерал Михаил Бонч-Бруевич.

Воспользовавшись своим родством с Владимиром Бонч-Бруевичем, управляющим делами правительства Советской России и близким к лидеру государства Владимиру Ленину, он укомплектовал высшую военную инстанцию страны своими людьми. Всех их Подвойский охарактеризовал как карьеристов и реакционеров. Часть из них в будущем действительно будет расстреляна по обвинениям в шпионаже и саботаже или же перебежит к белым. Но летом 1918 года такие отношения вызывали жуткие трения между ведомствами.

Черту под бардаком и метаниями подвёл мятеж Чехословацкого корпуса. Оказалось, что военное руководство страны просто не знает, какими военными силами он располагает, где они находятся и что происходит на многочисленных фронтах. Дело дошло до того, что Бонч-Бруевич просил прислать ему хоть какие-то карты, на которых было бы обозначено нахождение советских военных подразделений.

Вот после этого советское руководство крепко задумалось — а туда ли мы строим свою республику? Сторонники централизации, которые и до этого были сильны, получили карт-бланш. Началось постепенное отстранение чиновников военного Наркомата от вмешательства в военные дела. Ведомство постепенно превращалось в обычного исполнителя вышестоящих распоряжений с крайне ограниченными возможностями.

В августе 1918 года началось обвальное падение советской власти на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Вопрос с созданием армии встал ребром — либо она появится у Советской России, либо ей придет конец. Партизанские отряды, рабочие отряды Красной гвардии, партийные подразделения и с нуля воссозданные отряды Красной армии не смогли противостоять белым армиям, укомплектованным офицерами мировой войны, и чехословацким легионерам. Нужна была массовая армия.

2 сентября 1918 года на основании декрета ВЦИК был создан Реввоенсовет республики, во главе которого встал Лев Троцкий, который уже руководил ВВСР. Новый военный орган сосредотачивал в своих руках всю полноту военной власти в стране. Советская Россия начала быстро превращаться в военную диктатуру, которая только и могла выиграть Гражданскую войну. Последствия этих решений влияли на жизнь будущего СССР ещё почти 40 лет. Только в конце 1950-х годов, с началом «оттепели», СССР начинает постепенно отходить от «военно-мобилизационного импульса».