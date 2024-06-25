«Дикость, треш, дурдом»: почему гибель девушки в Сочи возмутила россиян

Фото: Социальные сети

Диана Беляева

16 июня на одном из пляжей Сочи погибла туристка из Липецкой области Диана Беляева — девушку унесло в море, спасти ее не смогли. Что известно о похоронах россиянки и чем возмутились россияне?

Как погибла туристка в Сочи

Как сообщал Telegram-канал Baza, 16 июня, на следующий день после приезда в микрорайон Сочи Лазаревское, 20-летняя Диана Беляева отправилась в местные развлекательные заведения вместе с двумя друзьями — Андреем и Денисом.

«С первым она приехала в Краснодарский край из Усмани (Липецкая область), второй встречал друзей на вокзале. После прогулки по барам Диана захотела „помочить ножки“. Андрей начал уговаривать подругу не подходить к воде и указал на большие волны, но Диана не испугалась», — писал источник.

По данным Baza, перед случившимся девушка сказала, что течение ее не смоет.

«„Ты понимаешь, что тебя смоет?“ — „Нет, не смоет! Я всего на одну минуту“», — передавал Telegram-канал диалог парня и девушки.

В итоге Диана и Денис пошли к воде. Сначала девушка действительно помочила ноги, но затем отправилась дальше. Молодой человек пытался остановить подругу, они завалились, и уже через мгновение Диана была в воде.

«Как ее друзья рассказали следователям, они видели голову Дианы в воде около пяти минут, а затем подруга исчезла. Когда парни подбежали к мужчине в спасательной будке, он отказался лезть в воду и сказал, что не умеет плавать. Спасательных кругов Андрей и Денис не видели. Люди вокруг, что логично, испугались плыть за девушкой», — писал источник.

Тело Дианы нашли в 12 километрах от места, где она пропала, спустя почти пять дней. Его прибило к другому пляжу в Хостинском районе курорта. Опознавать тело девушки отправили ее отца Сергея Беляева.

«Вскрытие показало, что Диана не мучилась. Она погибла мгновенно. Один глоток морской воды — и все кончилось», — рассказала в разговоре с kuban.kp.ru сестра девушки Анна.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Почему утонувшую в Сочи девушку не будут хоронить

Как стало известно, Диана не будет похоронена. По словам ее знакомой, родители отправили тело дочери на кремацию — у девушки не будет ни могилы, ни отпевания, ни похорон в родной Липецкой области.

«Они решили, что гроба не будет, они хотят, чтобы Диана осталась для них живой. Не будет ни похорон, ни отпевания, ни могилы», — рассказала подруга погибшей.

Одной из причин такого решения может быть желание уберечь бабушку Дианы, которая очень сильно любила свою внучку, полагает девушка. С ее слов, пожилой женщине собираются сказать, что Диана уехала в Москву и там зажила собственной жизнью.

По данным kuban.kp.ru, семья решила кремировать тело Дианы в Ростове-на-Дону. 27 июня в Усмань уже должны привезти урну с ее прахом.

«Она сама бы хотела, чтобы мы так сделали, уверена. Мы когда фильмы какие-то смотрели, всегда говорили, что лучше кремация, чем вот это все...» — сообщила сестра погибшей.

Урну с прахом Дианы заберет отец. Это тоже общее решение на семейном совете, добавляет издание.

Почему гибель Дианы возмутила россиян

Пользователей социальных сетей история гибели Дианы не оставила равнодушными. Многие выразили недоумение по поводу того, почему трагичную ситуацию не смогли предотвратить.

«А кто это все снимал? Где спасатели, которые пинками должны были выгнать людей из моря! Вот наглядный пример, как море ошибок не прощает!» — пишет Ирина в комментариях к новости о похоронах Дианы в группе NEWS.ru в социальной сети «ВКонтакте».

«У нас в Весьегонске спасатели круглосуточно дежурят. Только к воде подойдешь после 21 — уже бегут спасать. А тут шторм и всем пофиг», — недоумевает Алекс.

«Зачем надо было беситься, видели же, что волны сильные на море. Кошмар», — считает Елена.

Кроме того, россиян удивило решение семьи Дианы об отказе от похорон. Впрочем, другие пользователи отметили, что такой вопрос — личное дело каждого.

«Дикость какая-то», — уверена Елена.

«Что за треш? Дурдом! Как так-то?» — задается вопросом Алексей.

«Правильно... Кремировали, над морем прах развеяли, и все. Ситуации бывают разные, а за могилой иногда и ухаживать по итогу некому. Точное вероисповедание известно или нет? У каждого свои взгляды на эту процедуру, и те, кто пишут „дикость“, сами недалекого развития», — рассуждает Владимир.

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