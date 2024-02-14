Диетологи раскрыли предпочтения российских космонавтов Роспотребнадзор: российские космонавты любят творог с орехами и овсянку

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские космонавты едят на орбите практически то же самое, что и обычные земляне, пишет «МК в Мурманске» со ссылкой на информацию Управления Роспотребнадзора по Мурманской области. Специалисты-диетологи ведомства рассказали, что покорители космоса, к примеру, любят творог с орехами и клюквой, а также овсянку с яблоками и персиками.

Как отметили специалисты, значительную часть космического рациона составляет калорийная белковая пища, в том числе рыба, мясо, печень, творог, яйца, а также крупы и бобы. Эти продукты повышают сопротивляемость организма вредным факторам окружающей среды. Чтобы организм на орбите не ощущал неблагоприятных изменений в метаболизме, в космическую диету внедряют еду, богатую пищевыми волокнами: баклажанную и кабачковую икру, салат из свеклы с луком, борщ, щи из квашеной капусты, пюре из кураги, гречневую кашу и тому подобные блюда.

Невесомость провоцирует деминерализацию костной ткани, поэтому необходимый уровень кальция поддерживают у космонавтов с помощью йогуртов, творога с разными добавками, блюд из бобовых, молока и хлеба, отметили в ведомстве.

Срок годности «космических» продуктов должен быть длительным (не менее 12 месяцев), они должны хорошо перевариваться и усваиваться, на их приготовление не должно уходить слишком много времени, продолжили эксперты.

Ранее сообщалось, что миссия Crew-8, в состав которой входит российский космонавт Александр Гребенкин, стартует 18 февраля. На орбиту экипаж доставит пилотируемый корабль Crew Dragon американской компании SpaceX.