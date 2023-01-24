Диетолог рассказала, сколько раз в неделю можно есть мороженое Диетолог Стародубова: мороженое лучше есть не более двух раз в неделю

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Здоровому человеку следует ограничиться одной-двумя порциями мороженого в неделю. При этом стоит помнить, что эскимо почти в 2,5 раза калорийнее молочного, а добавление сиропов, печенья, вафель и сливок также может увеличить содержание калорий более чем в два раза. Об этом в беседе с РИА Новости предупредила главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова.

Средняя калорийность стандартной стограммовой порции молочного мороженого — его производят из молочных смесей и растительного сырья — составит 125 ккал, сливочного — 180 ккал, а пломбира — свыше 220 ккал. Если мороженое дополнительно покрыто глазурью, как, например, эскимо, то содержание в нем сахара и жиров, а соответственно и калорийность будет значительно выше — 300 ккал и более на сто граммов продукта, — рассказала диетолог.

По ее словам, калорийное и сладкое лакомство здоровый человек с нормальной массой тела должен потреблять не чаще одного-двух раз в неделю. При этом мороженое не рекомендуется сочетать с другими калорийными блюдами и напитками. Что касается людей с хроническими заболеваниями, то им лучше всего проконсультироваться с врачом.

Стародубова также отметила, что существуют виды мороженого — шербет или фруктовый лед — которые не имеют в своем составе жиров, но при этом сахара там может оказаться значительно больше. Выбирая мороженое, диетолог посоветовала обращать внимание на его пищевую ценность — калорийность, количество белков, жиров и углеводов. Кроме того, она предложила отдавать предпочтение продуктам с простым и понятным составом.

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