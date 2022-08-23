Диетолог пояснила, нужно ли мыть куриные яйца Диетолог Соломатина: куриные яйца не нужно мыть перед хранением

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед тем как убирать куриные яйца в холодильник, их лучше не мыть, рассказала «Москве 24» врач-диетолог Елена Соломатина. В таком случае повреждается защитный слой яйца, который препятствует проникновению в него инфекций, в том числе от сальмонеллеза. Медик также добавила, что срок годности яиц сокращается после приготовления.

Яйца нельзя мыть перед хранением, потому что повреждается защитный слой. И мы открываем входные ворота для возможной сальмонеллы, — сказала Соломатина.

Она пояснила, что яйца необходимо мыть перед приготовлением. Если этого не делать, то инфекции, которые сдерживались защитной пленкой, окажутся в яйце вместе с грязью на оболочке. И в случае недостаточней термической обработки отравиться можно даже от свежего продукта.

Врач также рассказала, что у приготовленных яиц сокращается срок годности. Сваренные всмятку яйца хранятся около двух-трех суток, а сваренные вкрутую хранятся полмесяца, при этом в очищенном виде — только три дня. Диетолог уточнила, что салаты, в которых используются вареные яйца, следует съесть в течение суток.

Елена Соломатина ранее рассказала о скрытых опасностях употребления растительного молока. По ее словам, растительное молоко не может считаться полноценной заменой коровьему из-за разницы в содержании минералов и микроэлементов. Эксперт предупреждает — особую опасность растительное молоко представляет для людей с аллергией на орехи.