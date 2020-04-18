26 марта исполняется 20 лет со дня выборов президента России 2000 года. Тогда Владимир Путин был впервые избран главой российского государства. С тех пор он ещё трижды одерживал победу. За 20-летний период в политике и экономике страны произошли значительные изменения. NEWS.ru собрал в фотогалерее самые интересные кадры из жизни политика.