Деятельность The Moscow Times признана нежелательной в России

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Деятельность голландской неправительственной организации The Moscow Times (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) признана нежелательной в России, сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры РФ. Организация расположена в Амстердаме и осуществляет деятельность в качестве интернет-издания, публикующего материалы на русском и английском языках.

Генеральной прокуратурой Российской Федерации принято решение о признании нежелательной на территории Российской Федерации деятельности иностранной неправительственной организации The Moscow Times (Нидерланды), — говорится в сообщении.

В Генеральной прокуратуре России сообщили, что работа The Moscow Times направлена на дискредитацию решений руководства РФ как во внешней, так и во внутренней политике. По требованию ведомства ранее доступ к сайту организации был ограничен Роскомнадзором.

Ранее Генпрокуратура признала нежелательной деятельность украинской неправительственной организации Liberal Democratic League of Ukraine на территории России. Основной задачей НПО является дискредитация органов власти РФ. Кроме того, как считает ведомство, организация дестабилизирует обстановку и эскалирует напряженность в обществе.