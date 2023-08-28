Симоньян назвала условия прощения уехавших россиян Симоньян: уехавшие россияне могут вернуться и начать помогать участникам СВО

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Маргарита Симоньян

Граждане РФ, покинувшие страну с началом спецоперации, могут быть прощены при «деятельном раскаянии», заявила главред медиагруппы «Россия сегодня» Маргарита Симоньян в эфире канала «Россия 1». По ее словам, они могут вернуться и начать помогать участникам СВО и их семьям — собирать средства и тратить их на покупку необходимых вещей.

Прощать нужно при деятельном раскаянии, что напрямую следует из Библии. Например, можно приехать и жить, когда над тобой летают дроны или врезаются в твои окна, как мы все. Можно собирать деньги и тратить свои — покупать уазики, форму, дроны, отправлять это все на фронт. Можно помогать семьям мобилизованных, добровольцев, наших героев, — объяснила Симоньян.

Журналист уверена, что уехавшие россияне столкнулись с реальностью и им стало некомфортно за границей. Они надеялись, что за рубежом «сияющий град на холме», однако приехали и поняли, что это вовсе не так, заключила Симоньян.

Ранее спикер Государственной думы Вячеслав Володин заявил, что уехавшие россияне должны как можно скорее вернуться на родину. По его словам, в большинстве европейских стран царит русофобия, поэтому граждане РФ никогда не будут чувствовать себя там в безопасности. Политик призвал включить голову и вернуться, пока есть возможность.