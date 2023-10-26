«Девочку с Конституцией» хотят наказать за пост про убийство Татарского Против Ольги Мисик завели дело об оправдании терроризма в посте о Татарском

Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщает, что против Ольги Мисик, известной как «девочка с Конституцией», возбудили уголовное дело об оправдании терроризма. По данным канала, поводом стал пост Мисик об убийстве военного корреспондента Владлена Татарского.

Канал пишет, что Мисик охарактеризовала погибшего военкора как «подонка и преступника», а единственной жертвой теракта в петербургском кафе, по словам Ольги, стала Дарья Трепова, обвиняемая в покушении на Татарского. По информации канала, утром 26 октября в доме отца активистки прошли обыски. Сама девушка находится за пределами России.

Ольга Мисик известна как участница протестов в Москве, прошедших в 2019 году. Ее стали называть «девочка с Конституцией» после растиражированного в Сети фото, где она зачитывает ОМОНу права граждан на мирные собрания. После она постоянно выходила на разные акции.

В 2021 году ей назначили два года ограничения свободы по статье о вандализме, совершенном группой лиц. По версии следствия, девушка вместе с друзьями облила краской охранную будку у здания Генеральной прокуратуры и вывесила баннер. Получив приговор, Мисик уехала из России, а в ноябре 2022 года ее объявили в федеральный розыск.