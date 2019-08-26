https://static.news.ru/photo/9f269530-c89d-11e9-b925-fa163e074e61_660.jpg Фото: Ольга Дмитриева/moscow_zoo/vk.com

В Московском зоопарке у пары японских макак родился детёныш. Первые полгода он будет пить материнское молоко, но уже с интересом присматривается к пище, которую едят его сородичи.

Малыш появился на свет в середине июля и первые недели жизни проводил, тесно прижавшись к животу своей матери, рассказали в пресс-службе зоопарка. Сейчас он становится всё более самостоятельным: уже начал отходить на небольшое расстояние и пробовать взрослую еду.

Японские макаки живут в Московском зоопарке с 1978 года. Сейчас в вольере у переходного моста обитает группа из восьми обезьян, во главе которой стоит самец по кличке Апельсин. Его годовалый сын следит за малышом, сопровождает его во время прогулок, а иногда пытается прижать к себе. Ранее News.ru писал, что Московский зоопарк стал рекордсменом России по числу проживающих на его территории фламинго. Недавно на свет появились ещё семь птенцов.