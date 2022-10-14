Детский омбудсмен рассказала о новой отсрочке от частичной мобилизации Львова-Белова: многодетные отцы получат новую отсрочку от частичной мобилизации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Отсрочку от частичной мобилизации в России получат отцы трех и более детей до 16 лет. Об этом сообщила уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова. По ее словам, с начала мобилизации военкоматы получили большео количество обращений от родителей о необходимости расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку. Соответствующее сообщение опубликовано в Telegram-канале омбудсмена.

Согласно Указанию Генштаба ВС РФ от 4 октября 2022 года, направленному в военкоматы и призывные комиссии, дополнительно отсрочка предоставляется отцам, которые имеют на иждивении трех и более детей до 16 лет, трех и более детей до 18 лет, один из которых с инвалидностью, ребенка с паллиативным статусом, — говорится в сообщении.

Она пояснила, что в результате многочисленных обращений родителей с просьбой расширить круг лиц, имеющих право на отсрочку, омбудсмен обратилась в правительство РФ и обсудила ситуацию с представителями руководства Минобороны и Генштаба.

Многие из предложений уже нашли поддержку. <...> Мы рады, что чаяния многих из вас были услышаны. <...> Продолжаем работу в этом направлении, — написала Львова-Белова.

Ранее сообщалось, что президентский Совет по правам человека (СПЧ) готовит пакет предложений правительству РФ, который содержит введение военно-врачебных комиссий для оценки годности резервистов и «четкие критерии по брони» от мобилизации. Кроме того, правозащитники обращают внимание на проблемы с выплатами мобилизованным. По их словам, выплаты введены чуть более чем в 20 регионах, тогда как в остальных регионах «ничего подобного нет», и это неравенство предлагается устранить.