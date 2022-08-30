Дети стали чаще болеть коронавирусом Роспотребнадзор: дети стали чаще болеть COVID-19, но переносят его легче

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Дети стали чаще подвергаться заражению коронавирусной инфекцией. При этом болезнь чаще всего протекает бессимптомно или похожа на ОРВИ. При заболевании штаммом «омикрон» не отмечается также случаев мультивоспалительного синдрома, который раньше наблюдался довольно часто. Об этом рассказал РИА Новости академик РАН, заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

У детей заболевание чаще всего протекает под маской респираторной инфекции либо в бессимптомной форме. Мы заметили еще один позитивный момент применительно к детям — при «омикроне» пока в нашей клинике не отмечалось ни одного случая мультивоспалительного синдрома, хотя раньше это осложнение отмечалось достаточно часто, — сообщил эксперт.

Он также добавил, что в 2020-2021 годах дети среди заболевших составляли порядка 10-11%, теперь цифра выросла до 18%

При этом постковидный синдром, по словам Горелова. встречается у детей так же часто, как и раньше. Один-два симптома сохраняются примерно у 30% детей, перенесших коронавирус. Чаще всего дети жалуются на слабость, разбитость, рассеянность и туман в голове.

Ранее ревматолог Галина Слободина заявила, что у людей, переболевших COVID-19, даже заразившихся штаммом «омикрон», может развиться ревматоидный артрит. Эксперт добавила, что заболевание может проявлять себя более «агрессивно» у тех, кто уже болел артритом и переболел коронавирусом. Она напомнила, что вирусная инфекция «меняет всю иммунную систему человека».