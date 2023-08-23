Дети провели сутки рядом с мертвыми родителями: что стало причиной смерти

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Мать трех дочерей, которая умерла вместе с супругом в городе Асбесте Свердловской области, состояла на учете в городском подразделении по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба прокуратуры. Что известно о смерти родителей, в каком состоянии находятся дети?

Что произошло 21 августа в Асбесте

Утром 21 августа в полицию поступило заявление о смерти супругов — Юлии и Александра. Тела обнаружила их родственница. Прибывшие на место инцидента сотрудники правоохранительных органов установили личности погибших. Ими оказались мужчина 1990 года рождения, который был судим в 2006–2022 годах за кражи, грабеж и незаконный оборот наркотиков, а также его супруга 1991 года рождения, привлекавшаяся к ответственности в 2018 году за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

«Их тела находились на кухне. Пара проживала здесь с тремя несовершеннолетними детьми», — сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по региону Валерий Горелых.

Он добавил, что родственники погибших, посетившие их накануне, заявили, что вечером 20 августа супруги находились в адекватном состоянии и готовили ужин. Тела скончавшихся направлены на судебно-медицинскую экспертизу. При внешнем осмотре следов криминальной смерти обнаружено не было, рассказал Валерий Горелых.

Старший помощник руководителя свердловского СУ СКР Александр Шульга заявил, что по факту смерти супругов проводится проверка.

Что могло стать причиной смерти семейной пары и куда отправили детей

По информации издания URA.RU, молодые супруги могли умереть из-за передозировки наркотиков.

«Передозировка метадоном. Супруги вели маргинальный образ жизни, злоупотребляли спиртным», — пояснил собеседник агентства.

Первый заместитель начальника главного управления по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России Кирилл Смуров в беседе с Lenta.Ru обратил внимание на тот факт, что в 2022 году удельный вес синтетических наркотиков в общей массе изымаемых наркотических средств в России составил более половины — 52%.

«В последние годы сформировалась тенденция замещения традиционных наркотиков растительного происхождения на синтетические. С 2019 года удельный вес „синтетики“ в общей массе изымаемых наркотических средств постепенно увеличивался», — поделился информацией Смуров.

Также источник URA.RU отметил, что директор детского сада, который посещали старшая и средняя дочери супругов, оповещала комиссию по делам несовершеннолетних (ПДН) и территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав (ТКДН и ЗП) о том, что родители забирают детей в состоянии алкогольного опьянения.

В пресс-службе свердловской прокуратуры сообщили, что Юлия в начале августа 2023 года поставлена на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних городского отдела полиции.

«В отношении нее территориальной комиссией по делам несовершеннолетних применена мера административного взыскания в виде предупреждения», — заявили в ведомстве.

В пресс-службе региональной прокуратуры объяснили, что возьмут на контроль вопрос жизнеустройства малолетних детей. В настоящее время двое старших несовершеннолетних помещены в социальный центр, младшая девочка — в учреждение здравоохранения.

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