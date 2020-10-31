Детей в России могут разрешить изымать из семей по решению суда за сутки

https://static.news.ru/photo/f8bdf838-1c8c-11eb-8622-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Первое чтение законопроекта, разрешающего, по решению суда, изымать детей из семей в течение 24 часов назначено на ноябрь. Речь идёт о случаях, в которых существует угроза жизни или здоровью ребёнка.

Законопроект о порядке отобрания ребёнка при непосредственной угрозе его жизни может быть принят уже в 2020 году, первое чтение пройдёт 25 ноября, сообщила глава профильного комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнёва. Инициативу поддерживает правительство, но критически восприняли в Общественной палате, пишут «Известия».

Наш комитет его поддерживает и дал положительный отзыв. Считаю, что авторы этой инициативы абсолютно правы. Мы должны защитить детей, если их жизни и здоровью существует реальная угроза. Таких случаев масса, мы слышим о них каждый день. То ребенка не кормят, то бросают, а опека перед этим бессильна, — заявила парламентарий.

Плетнёва подчеркнула, что во избежание злоупотреблений при вынесении решения об изъятии ребёнка должны присутствовать органы опеки. На данный момент решение об изъятии детей принимается после соответствующего акта органа исполнительной власти субъекта РФ либо главы муниципального образования.

Авторы инициативы, депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас считают, что такой порядок несовершенен и может приводить к произвольному вмешательству в дела семьи, поэтому предлагают изымать детей на основании ускоренного, в течение суток с момента подачи заявления органами опеки, решения районного суда.

Правительство, с несколькими замечаниями, дало положительный отзыв на законопроект. Кабмин предложил также ещё больше сократить время рассмотрения таких дел судами и продумать финансирование новых полномочий органов внутренних дел, которые будут участвовать в данном процессе.

Общественная палата и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл выступают против принятия документа. Глава комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко считает, что проект требует существенной доработки во избежание роста числа нарушений прав семей и детей.

Мне кажется, отдавать такие решения на откуп судам, которые должны будут мгновенно установить, кто виноват, неправильно. Есть ли гарантия от оговоров и доносов на родителей или опекунов? Сейчас ребёнок, если ему не будет нравиться, как его воспитывают, может заявить о побоях, на него уже и крикнуть нельзя. Лично я бы не стал этот законопроект поддерживать, потому что можно наделать очень много ошибок, — высказал мнение зампред фракции КПРФ Валентин Шурчанов.

Как писал NEWS.ru ранее, межведомственная рабочая группа по разработке концепции реформирования органов опеки и попечительства создана при Министерстве просвещения России. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.