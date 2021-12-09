Десятки гражданских судов стоят у входа в Керченский пролив со стороны Чёрного и Азовского морей. Об этом сообщается на сайте MarineTraffic.

Подобная ситуация может говорить о том, что судоходство по проливу временно ограничено . Официальной информации по поводу ограничения судоходства в Керченском проливе в настоящее время не поступало.

Ранее сообщалось о том, что в сторону Керченского пролива следует корабль управления «Донбасс» ВМС Украины. Требования изменить курс он не выполняет.

В данный момент известно, что корабль находится в 18 морских милях от пролива. В ответ на требование российского корабля сопровождения о предупреждении о проходе через пролив на судне сообщили, что подобных планов у них нет.