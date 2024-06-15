Десять тел на асфальте и стрельба у храма: самые громкие ЧП за неделю

Фото: t.me/sledcom_press*

Пьяный водитель сбил десятерых людей на тротуаре в Благовещенске, в Бурятии группа подростков избивала сверстницу и снимала это на видео, беглый боец СВО устроил стрельбу возле храма в Калужской области, на — эти новости особенно громко звучали в сводках происшествий на уходящей неделе. NEWS.ru рассказывает подробности главных событий.

Один пьяный — три трупа и семеро в реанимации

В Благовещенске минивэн на полной скорости въехал в толпу на тротуаре. Всего водитель сбил десятерых человек, трое из которых погибли.

«Тут [капец] что произошло, [нафиг]. Это просто [нафиг] месиво. Вот эта мразь синяя — лежи, не вставай, тварь — сбил народ!» — прокомментировал кадры с места ДТП один из очевидцев.

Среди жертв подростки 14 и 15 лет, а также 49-летняя женщина, которая шла по тротуару с 19-летней дочерью. За жизнь последней борются врачи. Мэр города Олег Имамеев рассказал о состоянии других пострадавших.

«Что известно к этой минуте. Погибли два мальчика 14 и 15 лет и женщина 49 лет. Шесть человек, из них трое детей, в тяжелом и очень тяжелом состоянии. Молимся за них», — написал глава города.

Пьяный водитель — Евгений Бакарюкин. Cвой минивэн Suzuki Hustler мужчина купил в октябре 2023 года. Менее чем за год на нем накопилось три штрафа на общую сумму четыре тысячи рублей.

Telegram-канал Readovka пишет, что Бакарюкин профессионально работал водителем. Он управлял автобусами. Кроме того, мужчина имел судимость за мошенничество с кредитами.

Соседка подозреваемого рассказала, что мужчина злоупотреблял алкоголем. Как отметила женщина, в последнее время мужчина жил один. Она подчеркнула, что он приводил друзей, но те вели себя спокойно. Она назвала их «спокойными и тихими алкоголиками».

«Насчет ДТП вообще неудивительно, что так случилось. Огромная трагедия, но было ожидаемо. До этого тоже, я знаю, было что-то подобное: штрафы, мелкие ДТП, снес клумбы. Но вот такое первый раз», — рассказала соседка.

Дети-садисты избили сверстницу в Бурятии

В Бурятии группа молодых людей в возрасте от 14 до 15 лет в селе Хойтобэе Иволгинского района избили 15-летнюю девочку. Один из подозреваемых угрожал сверстнице убийством.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Инцидент произошел 3 июня рано утром, но стало известно о нем лишь спустя неделю. Группа подростков на протяжении нескольких минут избивала девочку, сопровождая побои оскорблениями.

«Я себе кости сломал. Зубы крепкие у нее. Обычно с первого удара вышибаю», — говорил один из обидчиков на видео, показывая окровавленные пястные кости на руках.

Потерпевшая, вернувшись домой, рассказала о произошедшем матери, но та не стала обращаться в правоохранительные органы. Об этом ее попросила сама девочка.

«Я ее отвела в баню. Помыла, отмыла и потом говорю: доча, говорю, сейчас надо звонить в полицию, говорю, надо к медикам обратиться. Она говорит: „Мама, не надо. Давай отсюда переедем. Они меня убьют“», — рассказывает мама школьницы.

Разбирательство началось лишь после того, как зачинщики избиения опубликовали в Сети видео, на котором глумятся над своей жертвой. Управление СКР региона возбудило уголовное дело по статье о хулиганстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин приказал предоставить ему доклад о расследовании дела.

Предположительно, причиной для разборок стали обидные слова в адрес соседки. Именно эта девочка взяла с собой нож, которым позже жертве угрожал один из мальчиков. Последний, по данным «Ариг Ус», пытался сбежать из региона, но его сняли с поезда в Забайкальском крае.

Троих подростков, которые избили девочку, отправили в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей.

«Виновные в любом случае понесут наказание. И сами подростки, и их родители. Bce причастные yжe установлены. Taкиe безобразные поступки категорически недопустимы. К сожалению, надо отметить, что у всех нападавших в семьях проблемы», — написал глава Бурятии Aлeкceй Цыдeнoв в социальных ceтяx.

Боец СВО устроил стрельбу у храма под Калугой

12 июня под Калугой мужчина напал на двух женщин у монастыря Оптина пустынь. От выстрела в землю рикошетом куском асфальта была ранена женщина.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На сделанной автомобильным видеорегистратором записи видно, что одетый в камуфляжный костюм гражданин с автоматическим оружием в руках угрожает двум женщинам, а затем стреляет в землю.

Через день участница ЧП мать Нектария рассказала, что пыталась защитить батюшку, на которого до этого военнослужащий наставил пистолет.

«Я поняла, что он может батюшку нашего убить. И я поняла, что надо мне идти на него и заговорить. Он поднял оружие на меня. Я вам как на духу говорю, думаю, если я испугаю, то я должна идти дальше. Он растерялся, потому что я шла на него напором и говорила: „Ради Христа, не делай этого. Я на колени встану, только перестань, никого не трогай“. И он убежал в лес», — рассказала мать Нектария.

Представитель МВД России Ирина Волк подтвердила, что против мужчины завели дело по статье о разбое. Telegram-канал «Осторожно, новости» писал, что задержанный — 31-летний Андрей Дымовских. По данным канала, мужчина был дважды судим за кражи и контрабанду сильнодействующих веществ. Летом 2019 года он получил пять лет колонии строгого режима и должен был выйти только в августе 2024 года, но оказался на свободе раньше этого срока. Ему удалось освободиться для участия в СВО.

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