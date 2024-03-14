Десять регионов России недоплатили НДС в федеральный бюджет

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Федеральный бюджет России в 2023 году недополучил доходы по НДС из десяти регионов, следует из данных Федеральной налоговой службы. В ведомстве уточнили, что ситуация объективная и связана с региональными особенностями. При этом наибольший размер чистых возмещений бизнесу по НДС был зафиксирован в Мурманской области.

Остальные регионы находятся в Дальневосточном федеральном округе. В ФНС уточнили, что недоплата случилась по «внутреннему» НДС, то есть по налогу на товары, работы и услуги, реализуемые в конкретном субъекте РФ. Например, Мурманская область получила больше средств из бюджета, чем передала обратно. Разница составила 52,8 млрд руб.

На втором месте — Амурская область. Тройку замкнул Чукотский автономный округ. Также в список вошли Сахалинская, Магаданская области, Якутия, Забайкальский край. Замкнули десятку регионов с отрицательным сальдо Бурятия, Камчатский край и Еврейская автономная область.

Ранее стало известно, что дефицит федерального бюджета России в январе — феврале 2024 года составил 1,5 трлн рублей. По предварительным данным, доход достигнет 5,025 трлн рублей, а объем расходов составит 6,5 трлн рублей, пояснили в ведомстве.