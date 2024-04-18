«Дешево и сердито»: пограничник о появившихся у ВСУ картонных дронах WarGonzo: ВСУ используют австралийские беспилотники из картона

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Вооруженные силы Украины применяют австралийские беспилотники, сделанные из картона, рассказал пограничник с позывным Скай Telegram-каналу WarGonzo. По его словам, преимущество таких дронов заключается в том, что их не могут обнаружить системы противовоздушной обороны. Однако средства радиоэлектронной борьбы по-прежнему способны сбить БПЛА с курса, добавил он.

Однажды прилетели австралийские картонные БПЛА. Разработка интересная, прикол в том, что системы ПВО обнаружить их не могут, потому что они реально из картона (ну понятно, двигатель, бак и боевая часть — это металлические детали). А так идея именно в том, что это и дешево, и сердито, — рассказал Скай.

Пограничник также рассказал, как его командир сбил подобный беспилотник из автомата. По его словам, потом оказалось, что дрон начинен 2 кг взрывчатки, однако сбитый БПЛА не сдетонировал.

Ранее сообщалось, что на блокпостах в Авдеевке заметили бойцов ВСУ с макетами автоматов. По словам начальника отдела оперативной работы Сергея Переверзева, Украина испытывает настоящий «голод вооружения». Он добавил, что подобными автоматами украинские военнослужащие пугают жителей.