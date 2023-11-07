Десантники штурмом захватили опорник ВСУ и попали на видео Десантники ВС России штурмом взяли опорник ВСУ на Артемовском направлении

Фото: МО РФ

Российские десантники штурмом захватили опорный пункт Вооруженных сил Украины на Артемовском направлении, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». Во время боя российские военнослужащие уничтожили одну БМП-1 и легкий танк западного производства.

На кадрах видно, как бойцы ВС России скрытно приблизились к опорному пункту противника, после чего развернули стремительную атаку. Когда солдаты ВСУ пытались контратаковать, по ним начала бить группа огневой поддержки ивановских десантников из автоматического гранатомета АГС-17 «Пламя». По данным канала, в результате этого украинские военные пустились в бегство.

Ранее российская артиллерия уничтожила на Донецком направлении пункт управления украинскими дронами в районе Резниковки. По словам начальника пресс-центра группировки российских войск «Юг» Вадим Астафьева, бойцы ВС РФ ликвидировали склад с боеприпасами ВСУ, после чего штурмовая и армейская авиация, дроны, ракетные войска и артиллерия также поразили пункт управления 67-й механизированной бригады ВСУ в районе Серебрянки.

До этого российские военнослужащие сорвали три попытки ротации подразделений Вооруженных сил Украины в районе Угледара и северо-западнее Приютного. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Олега Чехова, в результате были уничтожены автомобильная техника и живая сила противника.