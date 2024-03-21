Десантники из Крыма уничтожили пост ВСУ на Запорожском направлении

Фото: Минобороны РФ

На Запорожском направлении специальной военной операции крымские десантники группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пост и пехоту ВСУ, сообщило Минобороны России. Ведомство уточнило, что военнослужащие в лесном массиве с помощью разведывательных беспилотных летательных аппаратов обнаружили наблюдательный пост украинских бойцов. Они решили уничтожить его с применением ударных FPV-дронов.

Как рассказал командир десантно-штурмового взвода c позывным Забег, в перерывах между боями военнослужащие Воздушно-десантных войск ежедневно проводят тренировки по штурмовым действиям на полигонах в Запорожской области.

Пaрни сaми дaже просятся нa эти тренировки, чтобы подольше их проводить. Нaдо готовиться к выходaм. Полдня зaнятий по тaктике, потом уже полдня инженернaя подготовкa. Бывaет, что нa следующий день боевой выход. Люди все понимaют, им это сaмим нужно, чтобы было все нa aвтомaте, — сказал Забег.

По его словам, штурмовики отрабатывают наступательные действия, быстрое перемещение, эвакуацию раненых и зачистку позиций противника.

Военнослужащие Вооруженных сил России ранее уничтожили в Харькове сотрудников Главного управления разведки Министерства обороны Украины, которые принимали участие в атаках на Белгородскую область, сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его данным, были, в том числе, ликвидированы сотрудники с Западной Украины, которые занимались сборкой беспилотников, а также иностранные специалисты, снаряжавшие эти дроны.