Дерзкий рейд ВС РФ в промзоне под Авдеевкой: что пишут военкоры 22 ноября «Рыбарь»: ВС РФ совершили дерзкий рейд в промзоне под Авдеевкой

Фото: МО РФ

Российские войска провели дерзкий рейд в промзоне под Авдеевкой, есть продвижение к югу от города, активно работают авиация и артиллерия ВС РФ. Какова обстановка на этом направлении 22 ноября?

Как ВС РФ продвигаются под Авдеевкой 22 ноября

По данным Telegram-канала «Иди и смотри», российская армия продолжает продвижение на Авдеевском направлении в ДНР.

«К югу от Авдеевки удалось взять несколько опорных пунктов ВСУ. Противник бежал», — пишет ресурс.

Кроме того, по украинским позициям активно работают российские авиация и артиллерия, добавляет Telegram-канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Дерзкий рейд российской армии 22 ноября

Как сообщает «Рыбарь», ВС РФ развивают успех под Авдеевкой. Ссылаясь на данные Telegram-канала «НгП Разведка», 22 ноября на южном фланге российским штурмовым подразделениям удалось застать врасплох украинские войска и с наскока занять пять зданий в промзоне.

«Особая ценность продвижения на этом участке обусловлена тем, что ВСУ обустраивали здесь укрепления еще с 2014 года», — отмечается в публикации «Рыбаря».

Контратаки ВСУ на внезапный рейд российских войск не последовало, отмечает Telegram-канал.

«Украинские силы не успели запросить подкрепления, чем позволили российским штурмовикам успешно закрепиться на новых позициях», — подчеркивает «Рыбарь».

В то же время ресурс не исключает, что украинские войска в ближайшее время сконцентрируют на этом направлении часть резервов, чтобы замедлить продвижение ВС РФ дальше на запад.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Что происходит у Степового 22 ноября

Как утром сообщал Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны», российские войска продолжили наступательные операции возле Авдеевки и продвинулись вперед к северу от Красногоровки и в районе Степового.

Эту информацию подтверждает Telegram-канал «Сводки и Аналитика СВО».

«Наши идут вперед на северном фланге. Очень сильный бой в Степовом (Петровском). Предварительно, наша армия проводит повторный штурм поселка», — писал ресурс.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как под Авдеевкой используются кассетные бомбы

По данным Telegram-канала Colonelcassad, кассетные боеприпасы начали использоваться против ВСУ на южном фланге Авдеевского направления.

«На южном фланге, в районе микрорайона Химик, сообщается о массированных авиаударах по объектам ВСУ кассетными РБК-500, применение которых ранее испытывали в районе Старомайорского», — пишет канал военного эксперта Бориса Рожина.

О применении РБК-500 также сообщает военкор Александр Коц.

«Терпение наше поистине безгранично. Наконец начали активно применять кассетные боеприпасы по противнику. Любителям всяких не работающих в реальной жизни конвенций: крупнейшие производители кассетных боеприпасов и обладатели крупнейших арсеналов — США, Россия, Китай — запрет не подписали. Как, например, и Индия, Бразилия, Южная Корея, Пакистан, Израиль», — пишет он в своем Telegram-канале.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как бойцы интербригады «Пятнашка» штурмовали позиции ВСУ под Авдеевкой

Военкор Андрей Руденко в своем Telegram-канале опубликовал видео штурмовых действий бойцов «Пятнашки» в районе промзоны Авдеевки.

Атака начинается с подрыва под позициями противника 500-килограммового фугасного заряда, доставленного туда подкопом. Затем по вырытому тоннелю в оборону ВСУ проникают штурмовики, которых прикрывают огнем с фланга.

В процессе боя огневая поддержка бойцам оказывается ударами FPV-дронов, что позволяет подобраться к блиндажу, забросать его гранатами и взять штурмом.

Фото: МО Украины

В конце уцелевшие украинские солдаты покидают позиции, бросив одного из раненых.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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