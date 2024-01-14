Дерипаска предположил, когда закончится конфликт на Украине Дерипаска: конфликт на Украине будет урегулирован не раньше мая 2025 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Олег Дерипаска

Конфликт на Украине закончится не ранее мая 2025 года, предположил в Telegram-канале российский миллиардер Олег Дерипаска. Таким образом он прокомментировал начало Всемирного экономического форума в Давосе. Предприниматель отметил, что на мероприятии не состоится конструктивного разговора о ситуации, так как российская делегация не приглашена.

США будут представлены на форуме на высоком уровне — приедут госсекретарь Энтони Блинкен и советник по национальной безопасности Джейк Салливан. Жаль, что конструктивного разговора о ситуации на Украине не получится — российской делегации не будет. Хотя мира раньше мая 2025-го ждать и не придется, — заявил Дерипаска.

По словам миллиардера, одной из главных тем также может стать конфликт на Ближнем Востоке. Его решение будут обсуждать США, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Израиль, добавил он.

Ранее Министерство иностранных дел Швейцарии заявило о необходимости включить Россию в процесс мирного урегулирования на Украине. По словам главы ведомства Иньяцио Кассиса, в противном случае странам не удастся прийти к какому-либо решению.